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發跡者的往事（一三）

孟絲

有妻女？怎麼可能？大概是同居關係？記者說，還聽說艾片人現在同居的女人非常富有，在經濟手腕上相當強勢，女兒是和她的前任所生……我們報社要把艾片人的婚姻狀況梳理明白。哈！我這篇報導應當引起轟動……記者低低自言自語起來。

啊？原來是這樣，難怪媽媽近些日心事重重，卻沒有對她明說，是做女兒的粗心大意了。其實谷琪許多天前已經收到艾片人的特快掛號信，是委託律師發給她的通知，要和她離婚。離婚？谷琪隱約中曾經擔心會有這樣一天，但沒想到真的會來到。

當年谷醫師擔心的事竟然成真。那時，谷醫師給了她那批價值不菲的嫁妝，也許就是為了預防這一天的到來。然而……

谷琪知道自己是個平庸的女子，很容易滿足現狀。多少年來，她沒有跟上時代潮流，竟日陶醉在自己的小小天地中。如今，終於要被時代淘汰……

母女兩人平時的生活規律單純。谷琪在這家陶瓷工作坊已升任為助理設計師之一，這家瓷器工作坊已經有些名氣，規模也逐年擴展。記得中美雙方同意門戶開放初期，尼克森帶去的禮物之中，就有這家出品的瓷器花瓶。一時之間，這家的瓷器成了人們熱烈選購的時尚品牌。谷琪帶領許多年輕女孩在繪畫創作上下功夫，靈感大多來自於平靜生活。魚蟲鳥蝶、梅蘭竹菊全是她們的作品，雖平凡素淡卻廣受普羅大眾歡迎。

多年來她和艾薇兒都參加了附近的華人教會。一則從那兒可以認識許多朋友，那兒有溫暖的人情味，再則，生活中充滿未知數，上帝似乎是唯一可依賴的。（一三）

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