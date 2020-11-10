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輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

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代課（七）

凌珊

這樣就等到四點了。她於是說：如果你不介意再等一下，五點半肯定可以輪到你。

你們不下班了？我詫異。她說六點，五點半基本就不會有新的人進來了。

是在進到最裡面的房間，我才明白了為什麼會是這樣。

裡面機器上操作的是另一個女子，她戴著口罩露出的眼睛裡，透出一絲不安遲疑以及愧疚。

我想起見過的按手印，幾分鐘而已。為何要一個遲到十分鐘的人等上五個小時，已經不再是時間本身的問題，而是權力的機構。

如果按照小說的程式，完全可以把這兩個女人化成A角和B角，她們互相監督，哪個人放進了不該放進的人，那麼小則被告，大則可能失去飯碗。

那個前檯女子一直站著，時不時走出來去叫那車裡的人進來。走走站站、出出進進，完全是件體力活呢！問題是如果沒有疫情，她們的程式序也是這樣嗎？還是疫情加速了她的行走？甚至是期間的情形？但願這觀察都是想像。

但是要說的是，美國社會的這種機構，如果如此需要，難道不應該增加人員和機器嗎？而不是就這一台機器、一個人，來應付如此眾多接踵而至、無窮無盡的人。問她們，卻說平常並沒有這樣，倒是那天就是給碰上了，她們也覺得稀奇。

這是個想不明白的問題。

2

高中附近就是中學，兩所學校緊挨著，事實是中學的操場，高中也在用。我也常在這裡跑步。

中學部打電話要代課老師的時候，我正好在操場跑步，女子清晰的聲音道：那你來，我們這裡有個長期的合唱團需要代課老師，你來做如何？

我一邊跑，一邊答：可以啊！我家很近，現在就在你們的操場跑步呢！她笑。（七）

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