王幼嘉／圖

1

高紅一大早出門散步，至中午未歸，格外反常。

午時一地的陽光，金亮耀眼，是個春暖花開的明媚日子。空氣中絲毫嗅不出任何詭異氣息，可是高紅在哪兒呢？

按理說，這麼個尋常休假日，高紅應該是早晨散步、中午包餃子、午後小睡、傍晚前看電視劇、晚餐清粥小菜，餐後繼續看電視劇，然後就寢。可是這千篇一律且有點枯燥無味的日子一旦有點兒異常，那就宛如晴空萬里時忽然烏雲滿布、忽然狂風大作、忽然暴雨 如注，然後，猝不及防間，忽然她就不見了。

同屋的海山、阿青夫婦起初並不放在心上，想高紅一個大活人，又沒老年癡呆，認路無礙，不可能憑空消失，所以應該是臨時做什麼事給耽擱了。可是等到高紅遲遲未出現，他們就有點坐不住了。焦慮之餘，不免胡思亂想。想著這年頭人心不古，壞人又神出鬼沒，萬一碰上了，那就不是什麼天塌下來有長人頂的事了，而是──即刻沒頂，成了氣泡一枚。

這麼一想，夫婦倆頓時驚出一身汗來。他們覺得，雖然與高紅非親非故，平日裡也不特別交心，但同屋了兩年多，守望相助的情誼還是有的。所以高紅的安危問題，他們無論如何不能坐視不管。而在事態不明之際，出門尋找便是當務之急，拖延不得。於是兩人忙忙出門，開著車往住家周遭找去。

那時分，街上不見行人，非常安靜。他們大街小巷來來回回繞了好幾圈，終一無所獲，只得回家。回家後仍覺得高紅無端不見蹤影十分蹊蹺，應該報警。可是他們英語有限，即便簡單會話能對付幾句，若來真格的要他們陳述事情，那根本就是不可能之任務，壓根完成不了。所以為保萬一，他們決定請高紅華人超市 的經理出面，由他通知警方。

警方得知情況後，公事公辦，意思是才失蹤半日，說不定是出城了，說不定到什麼地方閒逛或串門子去了，也說不定晚上就回家了。是，說不定。這許多的「說不定」對海山、阿青來說，套句阿青愛說的時髦話，就叫未知數。可高紅生命中的未知數，又該如何解釋呢？是否也等同劫數呢？海山及阿青糊塗了。

2

在高紅出門兩天，依舊杳無音信後，警方終於答應受理此案。可是在填寫資料時，超市經理才發覺他對高紅了解甚少。除了自員工檔案中得知她出生年月日外，其他的竟一無所知。

也是，只要知道她是美國公民 ，可合法工作如此關鍵的事外，其他的問題諸如婚姻狀況、有沒子女或親人、失蹤時穿什麼衣服、近日情緒是否異常、健康情況如何等等，向來就不是經理要操心過問的。他自己雖非土生土長的華裔美人，但居美多年，對「隱私權」一詞的涵義，也並不全然陌生。所以員工的私事他概不打聽，經理與員工的分界線也劃得一清二楚。

因此有關高紅的問題，他連連回答不出，也就不足為奇了。可他是經理，員工失蹤（如果真是失蹤）畢竟非同小可，不能等閒視之。而眼前他既然一頭霧水，只能到高紅家找海山、阿青兩人了解情況，再給警方補充點資料。除此之外，真是一籌莫展。

可是海山、阿青也說不出個所以然來。高紅搬進這屋雖已多時，人看著也和藹可親，但話不多，好像也不善於與人交流。阿青僅知她是泰國華僑，多年前移民來美，曾幫人打掃房子、帶孩子，辭工後就一直在華人超市糕點部工作。個人背景大抵如此，似乎並不複雜，所以阿青寥寥幾句，便簡明扼要交代完畢。

不過甫一交代，阿青想想，又趕緊補上點細枝末節。說高紅平日裡最愛說的一句話是：「美國不是天堂，不好混。」打工回家後說這句，因為在糕點部站了一天，筋疲力竭、腰酸背痛；出門逛街時說這句，因為東西昂貴，她阮囊羞澀；月底繳房租時又說這句，因為房租飆漲，令人咋舌；晚間看電視螢幕出現街頭暴動的畫面時還說這句，因為驚悚不已，不如歸去的感慨油然而生。（一）