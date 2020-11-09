她不敢往下想，不管樓頂上的那個到底是不是張老太，拚盡力氣，大聲對著那個方向喊：「張奶奶，別跳啊！你跟我同住，我不嫌棄你，你不用付錢！」說完她又後悔了，她還是不想跟人同住。

她旁邊的安徽人和老南京一聽面前這個老太太認識天台上的人，更加興奮，跟著大喊起來：別跳！別跳！不值得！他們回頭誇道：「大媽你人真好！救人一命，積德哎！」

揚子被他們誇得心下慚愧，尷尬地對著左右兩人笑了一下，轉頭繼續呆呆地望著街對面四層樓的模糊輪廓，遠遠地傳來警車和救護車的警笛聲。

樓頂上的人，站在天台的邊緣，熱風從街上吹來，帶來街上那些飯館的廚房裡蔥薑起油鍋的香味兒，讓人飢腸轆轆。這人猶豫地望著人間，嚥了一口口水，一陣陣的眩暈感從天台之下包圍上來。這人雙腿瑟瑟發抖，手心出汗，勉強保持著平衡。

街上的交通已經停止了，鍋貼店門口站著一群人，其中幾個面朝天高聲喊話，有時聽得清、有時聽不清，只有「同住」和「跳」這兩個詞飄進耳朵。倉巷白花花的柏油地上，落下一隻彤紅的蝴蝶，慢慢變得越來越大。

盯著那團紅色看久了，想飛身躍起去看個究竟。風猛烈地拍打著臉，說來吧，到這裡來。這人遲疑了，聽見自己胸膛裡心臟咚咚地跳著，那麼有力、那麼健康，這人舉起雙手，哭了。

一輛警車鳴著刺耳的警笛開來，停在樓的下面。警笛停了，警車頂的藍燈無聲地閃著，蓋住了紅蝴蝶落地的那一點。（全文完）