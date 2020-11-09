這個好奇怪，電話不要，就要你車子的廠牌和顏色。烈日炎炎，德州的九月近華氏百度 ，坐在車裡，空調也得呼呼開著。左顧右盼，左手邊這位小夥就坐在車裡，看手機 ，車開著充電。我原以為很快就會辦完，按手印能要多長時間呢？也沒帶充電器，現如今手機也快沒電了，否則看手機殺時間倒是好主意。

這樣傻坐著，前檯女士出來了，其實她年齡不大，也就二十出頭而已。她走近旁邊這輛車，說了些什麼。待她進去，車主小夥驅車而出，臉上的不耐合著汽車尾氣轟隆隆開走了。後來猜想，估計這是在告知他要等若干小時後，他不等了，一走了之。

那麼這女子如果告訴我要等一個下午，估計我也會開車溜之大吉的。誰會為了一個手印，耽擱一個下午呢？好笑的是，這個女子，並沒有這樣說，我也並沒有追問。她說再等等，也許下邊沒人來，就叫你。偏偏這下邊的人一個接一個地來，還都很守時，甚至提前。彷彿坐在那裡，就是要見證一個事實，美國 民眾的教育品質──在守時方面不容置疑，就是寧願早到，而不會遲到。

終於碰到一個遲到的，這人跟我一樣，也是跟著GPS找到了地方，是在尋找確切地址時，耽擱了時間。他很認真，又上網查了一遍，然後對照屋子裡的地址說：看，你們網上的位址需要更新，因為照著這個位址，就會找到對面的地方，而不是這裡。言下之意那麼耽擱的時間是否要算，就是一個問題。

此時我已經在車裡坐了個把小時，移進到屋子裡，才見到這一幕。而且女子看到我手機沒電，還主動拿出充電器讓我插上。（六）