甘和栗路／圖

但他之後的表現卻令人失望，幾乎沒什麼值得一提的。最顯眼的「表現」不過是變胖，胖得像「發粿」，再也看不到自己的腳趾頭。據說一直在寫傳說中的「巨著」，但也一直只是「據說」而已，就那樣過了十幾年。「岳母」陸續為他生了幾個孩子，難免更像岳母了。

這片廣大的竹林，種的是印度巨竹，是一片老林了。領導他爸的朋友從馬達加斯加引進的，說不定是個隱藏版名士，後來為了操辦母親的葬禮，破產 ，轉讓給了他爹。那時就種滿了竹子和果樹，幾乎滿園都是外來種。

無數的竹身筆直的衝向天際，比錯雜其間的老榴槤樹還高，壯觀有過於《臥虎藏龍》的背景（那不過是片桂竹林）。竹筒大到可以放進一個孩子（日本 棄嬰〈竹取物語〉的故事是大家都熟悉的），供我們賃居的小高腳樓、床、地板、桌椅也都是竹製的。

我也是第一次受邀到這祕密基地。上一次和上上次大會都在爛泥河口的紫藤廬。

這裡的濃蔭不下於熱帶雨林，蚊子也特別大隻，除了吸血沒別的嗜好。所以一直燒著火堆，受不了煙燻的人可待不住。視野所不及處，四腳蛇趴趴走。風來，竹葉簌簌抖動，其聲如細雨。竹枝在高處碰撞摩擦時發出的吱吱之聲，卻頗有肉感。

召集我們的沃夫先生（Mr. Wolf，狼先生，生肖屬狗）身為盟主，本身當然就是個頗負盛名的大名士。他一直留著長髮（盤髻如道士）、蓄山羊鬍，抽古巴雪茄、喝法國紅酒，著灰色道士袍。畫符之外，還兼能用毛筆寫舊詩。他是我們認識的人中，唯一出版過舊詩集的。棉紙、雕版印刷、線裝、限量、自費。

不要以為那樣他的作品就出版得少，人家可是每年出版一本呢！他也寫新詩，很聰明地做成圖文書，因此一本不過十幾二十頁，每張紙都厚得像墊子。每頁不過幾行字，其畫富於「天趣」，似乎五歲後就沒再成長。

據說賣得還不錯，頗受崛起中的華人中產階級歡迎。買來替代冥紙，說是「比較環保」，一張可抵一疊。

他家據說是張天師的後裔，世代經營殯葬相關產業，精通天文地理、岐黃之術，黑白兩道通吃。幾代做下來，擁有的資產遍及州府。但他真正的底細無人知曉，一度甚至謠傳他要入閣當衛生部長。也有謠言說，他親生父親是邪惡的日本鬼子。

我們到訪時，他剛為兩顆徒長的智齒辦了個小而隆重的葬禮。是以香煙裊裊、竹風悽惻，真如置身清明時節的墳場。儀式雖簡單，他自己還珍而重之地撰寫了祭文，用的還是四六駢文，念得搖頭晃腦的，好像韓愈附身。看來，那將是他下一部文集的壓卷之作。

雖然他是德高望重的領導，但我們和他聊天都小心翼翼，不少人都有那樣的經歷──和他閒聊後不久，就收到掛號郵寄的帳單 ，明細洋洋灑灑，令人膽戰心驚。我就曾收過一次，貴過在新加坡開車闖紅燈收到的罰單。因為他不只是詩人，還是專業的命相師，開有實體和虛擬相命館的。前者是某市大街店面間樓梯口的一個小攤子，不仔細看，鐵定會錯過，以為是報攤或錢幣兌換商。他幾乎都不會出現在那裡的，據說已高價轉手給他的入室弟子，將來可是要做為「史蹟」，進入文化史的。

網路時代後，虛擬命相館開得可大了，風水卜卦、預言休咎、改名改運生意遍及全世界，連非洲都有大群黑鴉鴉的粉絲了。

以他在名士界的聲望，沒人敢不繳罰單的。他江湖上朋友多，後果實在難以預料。聊以自慰的是，帳單上有他雲朵狀的招牌簽名，將來鐵定會是珍貴的文物了。

因此，和他聊天要特別小心。要盡量避開和命運有關的話題，別對生活有任何抱怨，不要談八卦、不要批評政治──難以理解的是，某君只不過和他聊了天氣，竟也中獎。還好不是頭獎，只是安慰獎，差不多就是在馬騎摩哆沒戴安全帽，被警察攔下時付的「咖啡」錢。其實即便你不和他說話，他也會送你「人生錦囊」的。如果你長得帥，他會勸你「色字頭上一把刀，小心爛桃花」；如果破產了，會收到他的勉勵，「衰運是一時的，祝東山再起」。當然，不是無償的。為什麼那麼有錢還如此愛錢？如果不如此，只怕就不夠名士了。

那位受到他付費勉勵的破產的朋友，多年前開了間著名的茶館「乙乙然」，兼賣中英文情色書，和吃不飽的簡餐。乙乙然也是他的綽號，可想而知，屬蛇或龍。毫不意外的，他最喜歡的電影是《飛機上有蛇》、最喜歡的小說是《白蛇傳》，當然也愛《火影忍者》裡的大蛇丸。（三）