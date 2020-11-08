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1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

有時（二九）

凌嵐

她顧不得碗裡還剩下兩三個餛飩，放下勺子，站了起來。身下的椅子被她突然站起的動作帶倒，鋁合金的椅腿在地上磨出尖銳刺耳的響聲。站在門口的看客們沒有一個人被這聲音驚到，他們都聚精會神地看著。

揚子擠到人群的最前面，目力所及，只看到不遠處一座毫無特色的四層樓輪廓。右邊一個老南京大叔耐心地解釋：「大媽你看到嗎？辣塊頂樓上站一個人，要跳樓啦！嚇人……」

揚子看不到那麼小的細節，正午的陽光白花花地頂頭照下來，比剛才熱多了。她問老南京天台上的人是男是女，左邊一個安徽人說是男的，右邊的老南京說女的。兩個人爭論起來，各自舉證──頭髮──黑色、花白頭，長髮？平頭板寸？衣服──上班穿的白襯衫，黑色西褲；白色罩衫，九分褲；身材──高大，胖，瘦小，看不出來……揚子聽聽左邊的人說，又聽聽右邊的說。她努力想把這兩個人自相矛盾的舉證，用排除法篩選，然後跟記憶中張奶奶的樣子對上。但是，又好像對得上。

揚子掏出手機，給徐總打電話。徐總眼睛好，看得見，她能救！結果徐總的手機占線。再撥，還是占線，「請給該用戶的語音信箱留言。」這個機器錄製的聲音傳來，揚子更急。還能給誰電話？老董？但是她沒有老董的手機號。

揚子把手機收起來。周圍看熱鬧的人七嘴八舌的聲音更高了：快看，快看，要跳了？哎，怎麼還不跳呢？

急得滿頭大汗，彷彿整個事件的重量都壓在她一個人身上。揚子心想：怎麼身邊跟我好的人，好一個死一個？老季走了，難道張老太也要……？（二九）

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