發跡者的往事（一一）

一旦谷琪詢問他們父子詳細狀況，對方就會說：說了妳也不懂，還是別浪費時間。而且，常提醒她說這是海外長途電話，非常貴，不多講了。總是匆匆掛斷。

這樣的時候，谷琪雖感到難過，卻也恨自己多年來沒有在學術上有所長進、沒有見過世面、沒有對嶄新的大環境好奇。英文程度仍停留在初來階段，和丈夫之間顯然有了極大差距。他們之間已經沒有共同語言。自己竟日陶醉在養兒育女的溫柔鄉裡，而今，子女都已成人。

艾薇兒是谷琪的女兒，雖不是讀書的材料，但個性溫婉細膩，和人相處人緣不錯。社區學院畢業以後，母女的公寓樓就在小城東南角，靠通勤火車站不遠，步行十多分鐘左右可以到達。候車站雖小，卻北達紐約、南至費城 ，西邊有小火車連接聞名的大學城。

車站有書報雜誌店、星巴克咖啡 店、鮮花店，還有一家中國小吃店，專賣上海餛飩、生煎包和上海特色的小菜。清晨黎明，車站月台上就站滿通勤族，大多是去華爾街 或費城的金融菁英。他們西裝革履，手持時尚公事包，朝氣蓬勃，或一手握著《華爾街日報》，或一杯熱咖啡在手。

艾薇兒就近在花店裡做營業員，薪水不多，但足夠零花。主要她喜歡這份工作，喜歡花花草草。做為賣花女，她覺得生活充滿浪漫情趣。情人節、母親節、感恩節、聖誕節、新年，總有不同的族群，捧著色彩艷麗的花朵，從花店裡滿足而快樂地離去。

平時，每當周日，車站月台總陸陸續續湧現出大批通勤族，年輕而信心滿滿，像陣陣旋風，或到附近店家購買吃食，或來花店買花……（一一）