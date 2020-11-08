一堂課上完，兩個女生走了，剩我一個人翻出福斯特的《窗外有藍天》，書中的英國 腔濃郁，讀著浮想聯翩，想起了吳爾芙那本《自己的房間》。基本上都是房間在定義存在與自由，就像這英文老師的教室，不知道的還以為是私人閨閣。那牆角她的空間，貼著照片上分明是搞笑做鬼臉的，夾雜在學生的謝卡、箴言之類中，也是奇特。正想著，門口一老師走進來，又詫異地停下。

哦，還以為威爾克森小姐回來了呢，她說，你跟她真像，特別是從側面看。

我衝著老師笑了笑。

她走了，我看著牆壁上，仔細觀察這位叫威爾克森小姐的照片，再看看大概是學生送的漫畫像上，確認她是帶有亞洲血統，雖然名字一點兒看不出。當然牆上的《瘋狂亞洲富豪》海報似乎可以窺見一斑。

總之，這一天的代課頗有感悟，也算是對美國 學校的情景有了深一步的了解。想起這代課從頭到尾，都令人驚訝的一幕又一幕。就連最初按手印那一關，都充滿了稀奇。話說那天按照郵件指示，上網預定了按手印時間，約定好下午一點。到了那裡，找地方耽擱了幾分鐘，進到辦公室就一點過了八分鐘。走進去，前檯女士問：有看門口的告示嗎？

什麼告示？

就是是否有新冠症狀。她說。後來發現這是例行問話，每個進來的人都要問一遍。

然後她說過了時間，雖然不到十分鐘，但是每十分鐘他們都在重複預約，即預約人數超過實際人數，所以請等待。如果沒有人來，那麼就會輪到你。而且，她說，屋子裡不可以有三人以上，請留下你車子的記號，等下出來叫你。（五）