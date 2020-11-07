年輕的：「打卡子門的房子主意？想都不要想！小明子馬上結婚，我把城裡房子給他，我們自己住到卡子門去。」

年老：」小英，求你哎！」

年輕：「不要想！」

……

揚子既緊張又好奇，快步進前想看清楚，是不是真是張老太母女在吵架。可惜等到她靠近，年輕的那個已經騎了電瓶車絕塵而去。剩下的那個年老的，站在路邊，臉對著牆在哭。背襟上的衣服皺皺巴巴，隨著她哭，背脊一顫一顫的。她比張奶奶胖，一頭亂糟糟花白的頭髮，很久沒有理髮了，髮梢支楞著，她的後腦勺看著特別荒涼。

揚子走過她的身邊，確定這人不是張奶奶，她心裡好過一點。這裡已經可以聞到牛肉鍋貼動物脂肪那永恆的、溫軟的甜香，揚子嚥了口口水。

倉巷的裡橋鍋貼店還是擠滿了顧客。揚子買了一客乾切牛肉、一碗牛肉餛飩。這家店的服務員只負責收碗，不管上菜。所有的飯菜，顧客必須根據小票上的號，自己到窗口去領。揚子交完錢，特意跟收銀處的小夥子說她眼睛不行，端不了碗。小夥子點點頭說：明白，大媽你坐下不用管了，餛飩好了，我端給你。

熱湯上飄著細細的蔥花和芫荽葉子，其中浮著十幾個餛飩。吃裡橋餛飩真是人生至樂，揚子用小塑料勺連湯舀出一顆，對著它吹了口氣，然後送進嘴裡。

吃著、吃著，周圍腳步響動，一會兒店裡空了，食客們都站在店的門口。他們仰頭望著高處，瞇著眼睛，手裡指指點點，嘴裡念念有詞。揚子直覺出了大事，而且絕對不是好事──要嘛是外星人入侵的飛船登陸，要嘛就是大醫院的主樓塌了。（二八）