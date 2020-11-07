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發跡者的往事（一○）

孟絲

兒子艾強和老子性格相近，充滿雄心壯志。雖然資質中等，卻滿心要進入美國醫學院就讀。被七、八所醫學院拒絕以後，憤恨不已，咬牙切齒逼著艾片人想辦法。恰巧艾片人也有類似野心，因緣際會，讓艾片人父子得以在加勒比海的小島上嶄露頭角。

那年代，加勒比海地區總共有將近三十所醫學院。世界各地來就讀的學生，大約佔百分之十五，其他學生大都來自美國本土。這些醫學院良莠不齊，有的只有簡陋校舍，聘請的教授們，或是來此退休，順便兼課，賺取鐘點費，或是資歷淺薄的講師團隊。設備不足、經費缺乏，但多年來，美國本土醫學院對申請者的要求依然十分嚴格，以致能進入醫學院就讀的學生鳳毛麟角。這現象主要因為美國醫學協會要保護既得者利益，控制每年畢業的醫學院學生人數，防止醫生人數的氾濫。有心讀醫學院的人，對這一點的了解至關重要。

正是由於美國醫學協會的做法，讓有心人如艾片人之類的投機者抓到了機會，鑽到了空隙。就這樣，以一個野心勃勃的外行投機者，多年來獲得了巨大財富，成了名利場上的發跡者。

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許多年後，暫居在小城公寓中的谷琪，已經很久沒有見到艾片人，艾強也消失了蹤影。似乎父子兩人都生活在陌生而遙遠的海島上，飄浮不定？谷琪偶爾會收到艾片人的電話，大多數是告訴她自己和兒子都很忙，現在在海外打拚，給她們母女的生活費，銀行會定期寄到。（一○）

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