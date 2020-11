這堂課只來了兩個同學。我對著這兩個女生,宣讀老師通告,指著地上耀眼的橘色界線,告知不可以穿過。心想著希望沒有冒犯學生,倒覺得真有點兒《西遊記》的鏡頭,各人面上口罩捂著,老師坐在那裡,也要全程戴口罩,捂著嘴的話語嗡嗡著。如果有一雙眼睛從上往下望過來,看這大千世界,會否有一種荒誕的感覺?

這老師是給嚇得不來上課了嗎?桌上倒是比先前物理課多出了提綱。照貓畫虎,念給學生聽,接下來正在躊躇要做什麼,正好進來了一位老師,是專門幫助學生的補習老師。她的英文腔很特別,原來是蘇格蘭人。她幫著兩位學生從剛才的書架上找了書,再講給她們聽。

我坐在書桌後看著面前的書裡,華頓正在PK亨利‧詹姆斯──「我們看到的是故事情節永遠長驅直入的華頓和永遠拖延症一般慢騰騰的詹姆斯。她要結尾了,他還在流連。她用一個詞提綱挈領,他卻一段又一段地長篇大論著。她榮華富貴,他清心寡慾。她雄性勃勃,他女氣十足,特別是在他試圖顯示出雄性的時候。如此令人陶醉的截然不同的兩個人,甚至讓他們自己都著迷。就像他在信裡的描繪,他是一個窮困潦倒的山雀,而她是一隻鼓動著金色翅膀的老鷹。因此有人這樣比喻:多麼華頓、多麼詹姆斯。」

讀著這樣的描述很驚異,因為無論是在華頓的《純真年代》還是詹姆斯的《仕女圖》裡,敘述上的確涇渭分明,然而通篇結果震撼蕩然。換成當前的景象,就是多麼物理、多麼文學。

就像物理老師說的一句精妙的語言:數學是語言的物理(Math is the language of physics)。「數學」何妨不可以換成「文學」。(四)