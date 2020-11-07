甘和栗路／圖

郝隆七月七日，出日中仰臥，人問其故，曰：「我曬書。」

──《世說新語》

談到名士，你一定會想到一千多年前，老中國那幾位著名的「竹林七賢」。他們披著長髮，嗑了藥，渾身發熱，因此喜歡穿寬大的衣服，甚至脫光了。因為全身癢，不免這裡抓抓、那裡搔搔；指甲久不剪，捲曲而濁黃。頭上有跳蚤、胯下有陰虱，因此「捫虱而談」是風雅之事，比打蚊子、拍蒼蠅還風雅得多。大搖大擺外八字走來走去，喝著「杜康」、晃著淫具，是免不了的。淑女見之（即便是遠遠的），無不花容失色，長針眼、痾青屎、發羊癲，有的還得到廟裡反覆收驚。

但這並不是故事新編，因為故事不必新編，類似的名士現代也有，近在眼前。因此我要講的並不是那麼遙遠的名士的故事，而是一百巴仙的土產，本地貨。即便只是這小小的半島，也不乏名士風流；保證頗具地方特色、南洋色彩。為免不必要的猜想物議，姑隱其名，以他們的生肖或相關的轉喻為代號。

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「禮──成──」拉長的嗓音，宣告儀式完成。

那是個不尋常的聚會，常規上，五年一小會、十年一大會。但這次領導發動的是非常召集，並不常見。尤其是例會去年才開過，應該是有什麼大事的。領導的口風很緊，多問只是多花錢而已。

「名士會」受邀的都是本地名士，都有堪為名士的表徵者。譬如某君哈利 冒（馬來語：老虎harimau，肖鼠，故以大貓名之），就是以研究自己的作品為世所知。相較之下，他的作品本身倒沒那麼著名。以研究自己而從作家躋身學者的，在這島國並不算很稀奇，但能做到對自己「三論」，就真的很稀有了。在其自費出版的「三論」的末尾，他還預言會有四論呢！

當他出版「再論」時，才被列名《名士譜》。沒錯，該《名士譜》是用在地竹子打成紙漿製作的。

抄襲已經進不了排行榜，連備取都進不了，尤其是那些偶一為之的，實在是見怪不怪了。抄一本出版勉強可以入選，抄兩本出版應該可以名列當然會員，三本鐵定是永久會員了。可惜那樣的人才還沒出現，這確是個可以努力的方向。

十年內如果沒特殊表現，是可能被除名的，和在學術界混一樣不容易，我們有一個評議制，是模仿台灣 的中央研究院的。長江後浪推前浪，譬如去年新晉的「特狼普」（這綽號似乎有點違反本文自訂的命名規矩，其實並沒有，此君屬狗。狗者，狼之馴者也。又簡稱糞郎），就很有爭議。我們一下車就差點踩到他埋下的「地雷」──沒錯，此君自稱是行動藝術家，以到博物館、美術館、寺廟、會館、祠堂、學校、咖啡屋等場所，突襲式地脫下褲子大小便為人所知。

那些地方現在都貼有他臉上被畫了粗大紅色叉叉的海報般的肖像，警衛被要求提高警戒。著名的錫器專賣店Royal Selangor、中華大會堂、陳氏書院等，都是著名的受害者。他已經自我訓練到褲子一拉下來，一蹲即拉，不到三秒就完成一坨傑作，效率驚人。為求速成，當然來不及做擦屁股之類「刻花」的事。即便那樣，還是多次被痛毆，讓他落下間歇性便祕 的創傷後遺症。

一到這竹林，他竟然如魚得水地拉了多次，顯然謀之已久。不只連空氣嚴重「屎風」化，還拘束了所有人的步履。難怪在場的都戴著口罩，好像準備打搶銀行。

據說「特狼普」原本圖謀到首都歷史悠久的大清真室狠幹一筆，以留名青史（「幹一件大事！」），為此憋屎七天，不料憋不住的連串臭屁驚動了他高齡八十的父母。為免再度引發「五一三」之類的種族屠殺事件，小學老師退休的兩老不只在食物內摻雜了大量瀉藥，還把他用安眠藥迷昏後，綑綁在後院的波羅蜜樹下（你們會不會覺得這情節似曾相識？）三天三夜，狂拉到腸脫三寸。

當然，他也出版過詩集的，印在一捲捲的廁紙上，是本地詩史上一大創舉，乃大眾化之極致。他鼓勵讀者，擦屁股不忘讀詩、讀詩不忘擦屁股。

但也有幾位因表現失當而被剔除資格。一位是著名的酸人（又稱焚稿人，疑仿余光中著名的焚鶴人。人，靈長類，故此君屬猴），凡本地有人出版著作，必痛酸之而不休。不管是什麼書，在他眼中都是不值得出版的垃圾，害他每次花錢買來擦屁股（他其實很支持本地出版品，比那些只酸而不買的還好一點），以致刮傷珍貴的痔瘡，血淋淋，害他被家人誤會來月經。

但那些惡毒的批評（「媽的，我媽都寫得比他好，這樣的作品比我的屎還沒價值」）都是私議，從不形諸文字，但引用率非常高。如果那樣的引用可以收費的話，所得一定多過版稅。（一）