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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

有時（二七）

凌嵐

「抓緊了哈，爸爸馬上就要上路了。」男子偏轉頭，對後面的小男孩兒說。

他們騎車走經過揚子的身邊。小男孩虎頭虎腦的後腦勺扁扁的，脖頸細細的，脖子上套著一個掛生辰鎖的銀項圈。他穿著海藍色涼鞋的雙腳踩穩穩地踩在後座下的大槓上。上身是淺黃色的圓領恤衫，外面套了一件藏青色尼龍夾克。出了堂子街街口，電瓶車開始提速行。風把小男孩敞開的夾克下角吹起來，像一對翅膀。

等這對父子走遠了，揚子才繼續往前走。街上的小飯館外堆著垃圾，小龍蝦店外的垃圾飄出複雜的氣味，垃圾跟以前一樣多。早市場菜販子送來的菜堆在飯館的門口，那是為今天的生意送的貨──水產箱裡的魚、蝦和小龍蝦都是游水的，蔬菜筐裡除了常見的上海青、芥藍、牛角椒，朝天椒，一盒一盒剝了皮的大蒜，洗得清清爽爽，紮成一小捆、一小捆的蔥，還有地瓜藤、雞毛菜、蘆芽和豌豆葉子這些時令蔬菜。揚子小心地邁著步子，怕一腳踏進人家的黃鱔籠裡。這個地方她住了快三年了。

揚子心情好起來，決定再走遠一點，到倉巷的回民區，吃一碗牛肉餛飩。

走到七家灣的時候，巷子變得很窄。前面有兩個女人在吵架，聲聲入耳。這兩個人的聲音都像張奶奶，但一個是中年，一個老很多，都是硬剛剛的蘇北口音。

其中年輕的說：「你把房子都抵押了，借錢給老大做生意，你從來就沒關心過我！我下崗你也不管、老公生病你也不管。我現在沒有錢給你，也沒有房子讓你住……」

年老的：「小英，我對不起你，我知道，但是我那裡實在混不下去了。看在母女情分上，你幫我一回吧！我知道你在卡子門還有一個小套。」（二七）

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