詹姆斯能吃辣，對大廚的手藝佩服得五體投地。他的英文，大廚句句聽得懂、答得出。他們晚餐聚會的菜式也就越來越高級。於是，在亨利的鼓勵下，這個晚餐就固定了下來，成為娃娃屋每個周日的固定節目。偶爾，詹姆斯的同事們也會來參加，大家快樂相處，十分盡興，成了灰暗疫情 中的亮點。

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庚子年十月底的周六。這一天是個大日子，詹姆斯帶著三位年輕同事，一大早就開始為娃娃屋換房頂、換簷下承霤，惹得鄰居們圍觀。於是，詹姆斯簽了好幾份新合同……

中午，姊夫開車，把姊姊送來同川妹子團聚半天。姊姊一進門，就把兩盒南瓜派遞到瓊的手上，千恩萬謝感激著瓊對妹妹的幫助。姊姊也用嫻雅的英文，感謝亨利給了妹妹機會。亨利一見面就喜歡這位美麗的女子，看到姊妹兩人親密無間地張羅晚餐，就很開心。

下午五點鐘，夕陽西下，滿桌中西合璧的菜餚已經上齊。詹姆斯和他的同事喬治來到亨利身邊，將他連同扶手椅一道抬到了戶外，抬到了圓環中心，讓他看到了嶄新的房頂、雪白的承霤。

三個穿著拖鞋的東方女子站在門口，看著門外歡聲大笑的男人們。詹姆斯和瓊對視著，眼光裡都是甜蜜。他們買了一處舊房，徹底翻修，新居落成，感恩節就可以結婚了。喬治毫不掩飾他對川妹子的愛慕，川妹子也喜歡喬治，這傢伙真能吃辣，兩人的眼光裡滿是笑意。

亨利被兩雙有力的大手，穩穩當當地抬了回去。看到了大廚姊姊臉上輕鬆愉快的笑容，他也舒心地笑了。摸著椅子的扶手，他想，買一張輪椅吧，是時候了……（全文完）