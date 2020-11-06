顏寧儀／圖

好吧，終於走到了上課的地方。坐下來仔細看課程表，才發現竟然還是物理課。真是轉來轉去，逃不脫要代物理課的圈子。

鈴聲響起，緊跟著一個標準美式英語的男聲從喇叭裡傳出，是例行早訓：一個國家，美國 ，它所代表的全民，上帝的子民，一統而不可分割。

早聽說過美國學校晨訓的規則，親身感受還是不同。正式、尊嚴、驕傲、上進，各種感覺摻和一起。這樣下來，一個上午也沒有一個學生。獨自一個人坐在教室感慨。差點半途而廢不來代的課原來如此，給自己先嚇個半死的果然是自己，文謅謅的語言就是：一個人最大的敵人是他自己。

開始東張西望，有精神環顧四周，看一下這代課的教室和老師背景。

美國老師的教室，基本上有私人宅邸的境地，是說那種獨一性。比如這物理老師，環顧牆壁上的裝飾掛圖，知道這位是德州 大學畢業的，大名酸瓜小姐，估計祖上是從事酸瓜生意的？美國酸瓜跟國內泡菜有得一比，商店裡一溜各種各樣跟聯合國大部隊不差上下。一張卡通畫像猜想是酸瓜小姐，長髮如瀑，黃花順流而下。據說她是休產假，黛比前邊就提到，像她這樣的還有兩個。

一個物理科三個不幹的、一個休產假的，怪不得老師緊缺呢！物理教室與眾不同，教室擺著桌椅都像是做實驗用的，還有水龍頭、淋浴，不知道是不是要防護全身的用意。圖飾上看酸瓜老師喜歡披薩餅、喜歡snoopy狗狗，還有鮮花、卡通，很萌、很輕鬆。

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終於下午第一節課的時候，來了一位同學。男生，很有禮貌，頭髮捲捲地頂在頭上，樣子像披頭四年輕時代的喬治‧哈里森。他坐在那裡，跟他交代了上網進谷歌課室，然後就沒我的事了。而此時，前邊的那個代課老師約翰卻來了。棘手了，他說。原來是物理系找上他做長期代課老師。

問題是他是文科出身，對物理一竅不通。他嘆氣，而且是要上網課，就是直接上zoom，那要是學生有問題，怎麼回答，又不可能一夜之間功成名就，成為物理專家。他道，他們找上他可真是desperate。很絕望，不挑不揀、不管不顧。

他這樣嘮叨著，沒完沒了，我有些擔心影響來上課的學生。來代課的，又不是來聊閒篇的，即使只有一個學生。可是約翰大概真給這個問題弄暈頭了，像打開的水龍頭，「咕嘟咕嘟」一個勁兒地往外冒。

不上課，就沒錢賺，這也是顯而易見的，他說，低了頭。

這長期代課雖然薪水會高一些，但也比普通代課高不了多少，卻要跟正式老師做一樣多的工作，批次工作、上分數等等，時間一點兒不少，他說，最後索性問我的意見如何。

很想跟他說他剛才的那句話，問一個陌生人拿主意，你也是夠絕望的了。心裡想到的卻是歐亨利小說 裡的情景，男主人為了養家拚命賺錢，辛苦勞作卻沒有多少薪水。世界大同了，貧窮消滅了，人們就會少些擔憂嗎？

約翰既然代課很有經驗，於是拿起出勤表格問他怎麼填。約翰笑，卻原來我把這唯一的出勤學生畫成了absent。應該是P（present），代表來上課了。嘻嘻，他笑。我在心中嘆氣，差點兒貽笑大方了。這一上午上課、代課，怎麼感覺都有點兒搞笑的成分。

接下來去代課英文。這個應該難不倒我。因為我當過大學英文老師，那高中生還不是小菜一盤。

進了這個英文課教室，立刻感覺到不同。就如同從歐洲到星馬泰，區別赫然清晰。從牆上的裝飾看，這位英文老師也是德州大學畢業的。儀器掛圖變成了書架上的文學書籍，《奧德賽》、《伊迪斯‧華頓自傳》、福斯特的A Room with a View──《窗外有藍天》。

她這房間還真算有風景，窗戶外面看得到校園周邊的綠樹、小路和對面簇新公寓的紅窗櫺。白綠相間的紗窗簾讓教室感覺很有些家居的色彩。坐在這有風景的桌子前上課，應該很愜意。

而且這老師的抗疫風格也算突出。進門處放著洗手液、消毒水，這些都是學校標配。她還特別在書桌四周六英尺距離內標出範圍，外人不可以進入。簡直跟孫悟空化緣而去，給唐僧畫地為牢一樣。（三）