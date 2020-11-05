初秋的陽光照著街兩邊整齊高大的梧桐樹，樹下吹著早晨的微風，比昨天涼快一點了，麻雀在樹上叫著。樹下來來往往騎車的人沒有人注意老田，電瓶車馳過他身邊，嘟嘟地響著喇叭。一輛馬自達改裝的小貨車載著一堆褪了毛的光鴨，在狹窄的車道裡穿行。老田放心地折回頭。

第三天、第四天也都沒事。張奶奶不出現，徐總讓小田敲門送飯進去，似乎也沒事。

張奶奶好幾天沒有上門聊天了，揚子又剩下她自己獨自在房間裡。她問老季：「張奶奶會出事嗎？她熬得過去嗎？」老季在照片裡笑微微的，沉默不語。

揚子沒有心思跟老季說話，她想念張奶奶的大嗓門，蘇北口音，以及走路一陣風的精神頭。出門一趟吧，去侯家橋，交手機 費，再到菜市場去買點藕圓子。

侯家橋在老人公寓的兩百米外，街中心位置是一家三甲大醫院的住院區的正門。街上集中了各種各樣為病人服務的小店──賣睡衣、塑料盆、草紙、尿不濕的雜貨店，安徽人開的餛飩店和燒餅店，楊健烤鴨、酸菜魚、火燒和包子鋪，四季時鮮水果，外貿尾貨時尚……

揚子手裡拎著一個布袋子，出了南禮拜寺巷，向右拐上羅廊巷，小心地邁著步子朝侯家橋走，這一路她非常熟悉。

街道上的小店越來越多。連著幾家賣二手電瓶車的鋪子，擦洗一新的電瓶車一輛輛擺在人行道上，三、四十輛擠擠插插，中間僅留下一尺寬的空間供行人走路。

一個三十歲出頭的壯漢，推著一輛新買的電瓶車，從店鋪裡出來，一個四、五歲左右的小男孩跟在他後面。待電瓶車停下，壯漢跨坐上去，小男孩隨即身手熟練地爬上後座，緊緊抓著面前的橫檔把手。（二六）