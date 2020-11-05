因此有不少成績優秀的大學生來應徵。父親慎重篩選應聘的年輕人，雖只是請家教，卻當做一件大事來做。選來選去，結果從應聘的好些人中，竟選擇了艾片人。父親說這人口齒清晰、學歷不錯、風度翩翩，年齡稍大幾歲，比較穩重。

其實，看到廣告，艾片人得知了谷琪的家庭背景，富裕的生活環境，為爭取來他家做家庭教師，做足了準備工作。在谷醫師面前，十分賣勁地表現自己，不僅謙恭有禮，而且似無意卻有意流露對數理化的精闢知識。再者，也乘機表達自己英語會話能力強，那是他常去教會，和一位美國 傳教士威廉 絲女士定期練習口語的結果。在好幾位候選人中，他顯得各方面都十分突出。最後果然獲得了谷醫師的認可，順利取得這份優厚的家教工作，為嬌生慣養的谷琪複習各種科目。

谷琪母親憐惜年輕人，得知他是隻身在台後，常常在補習完畢後，留他在家裡一同晚餐。艾片人也會乘機展露自己的才情，有意無意間討好谷醫師一家人。連家中三個弟弟都對他的言談舉止，見多識廣，佩服不已。久而久之，習以為常，和谷琪接觸越來越多。

日久天長，青春歲月的谷琪很快墜入情網，難以自拔。父親看到這種情況，懊悔不已，雖然力攔狂瀾，卻為時已晚。谷琪有了身孕以後，家人只有接受事實，於是，艾片人成了谷家女婿。

從此谷琪既沒有時間，也沒有心情去複習功課，進入大學的夢幻破滅。但她陶醉在孕育新生命的快樂裡，不再覺得進入大學那麼重要。何況，接連又有了一個女娃，她成了全心全意滿足於現狀的年輕母親。（八）