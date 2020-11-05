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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

娃娃屋（一四）

韓秀

為川妹子準備好這一天的中文課程，這才拿起中文、英文報，尋找自己喜歡的專欄文章。

川妹子已經熟悉了娃娃屋的餐飲文化，餐點上齊，自己也坐下來，三個人同時開動。包子花捲蘿蔔糕小饅頭、豆漿油條米粉湯大受歡迎；漸漸的，小米粥、醬菜也能上桌了。惟獨咖啡，亨利和瓊都離不得，好在有機器，不用川妹子費心。

中文課有了《世界日報》，川妹子能夠忙裡偷閒，循序漸進。英文實在是難，那些專有名詞基本上靠的是死記硬背。好在，瓊教川妹子的都是她活計上正在用的東西，看物識字，還勉強過得去。

最慘的是那些從拉丁文、法文、德文、義大利文轉化來的字。那些出現在亨利的圖紙上的蟹行文字，一天三、四個新詞還招架得了，若是多了，夜間，瓊便能夠聽到從川妹子那邊傳來的飲泣聲，被拚命壓抑住的飲泣聲，讓瓊心痛得不行。

亨利看到了川妹子的變化，圓圓的臉兒出現了尖尖的下巴，眉宇間有了些凝重，滿臉的笑容比較少見了；日常的英文比較順溜了。一天夜間，他因為看書看得睡前忘記了喝水，扶著助行器來到廚房找水喝，卻隱隱聽到了樓上傳來的哭聲。

第二天，他跟瓊談了很久，瓊如實告訴了亨利，川妹子苦苦撐下去的現實情形。他要瓊跟「大廚」說，他喜歡這個要強的女孩子，她做的活兒無可挑剔，他希望這孩子放鬆心情，不要過分煎逼自己。

亨利也發現，周日晚間五點鐘，詹姆斯同瓊一道返回娃娃屋的晚餐時間，大廚特別開心。（一四）

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