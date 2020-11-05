顏寧儀／圖

黛比一陣搜索，找出代課夾子，裡面有課程表、提綱、學生名單，封面有教室的號碼和位置。看著我一臉懵懂的樣子，黛比連忙解釋，新樓，如何怎樣到達那裡地指示著。

我走不開，否則帶你去，黛比說。我身後已經跟著進來了兩個代課老師。

我可以帶你去。旁邊有一個聲音說。

望過去，是坐在門旁桌子後面的一個老美男，大概六十多歲的樣子，穿著工裝服。他坐在這裡很奇怪，辦公室裡出出進進的都是女子，只有他這麼一個男的，還是上了年紀的人。我很感激，有他帶領，立刻放鬆不少，剛才想著上課鈴響之前找不到地方的擔心，也煙消雲散。

他叫凱文，已經退休 了，又返聘回來。因為他們開學需要人，我就來了，他說。凱文的工作是巡視停車場，中國用語「保安」之類的吧！看他乾乾瘦瘦的樣子，倒也不像是保安的塊頭。誰知道呢？現在都是高科技，不需要三頭六臂、多年輕、多有功夫吧！

這樣跟著凱文在過道上穿梭，旁邊的學生、老師們也在奔走往來。第一天上課，找不到的不只我一個。學生問路、老師問候，忙碌著。

終於拐彎抹角到了後面的樓。這是新樓，凱文說，新建的，剛剛啟用。

的確能感覺到，四處亮晶晶，頭頂的光環燈很現代，過道清淨，彷彿油漆的味道還遺留在空間。就這樣一路尋覓，找到了我要代課的教室。但是且慢，裡面有人，已經有個老師坐在那裡了。一問，果然，人家是上化學的，而且課表排的好好的，亮給你看。

凱文一瞧，拿起對講機要黛比說話。正經保安的勁頭，對講機上鏗鏘有力、用詞專業：教室有人，坐著不明教師。

真好有你來。我對凱文說，否則我又要重新折騰回去，也許在半途中迷失。等找到教室，黃瓜菜都涼了。

還有五分鐘上課，哪間教室還搞不清楚。只好打道回府，重新回到黛比的辦公室。原來是我要代課的物理老師最後一刻把課程取消了。

他不可以這樣做，黛比埋怨道，但是他已經取消了，也只好這樣。我給你另外安排。

心下安慰，嗯，我不用上物理課了，想必別的課總比物理課容易吧！

跟著黛比在教學樓裡穿行，學生都開始上課了。要不就是沒人，走廊裡靜悄悄的。

黛比說起來，一個早晨忙得像無頭蒼蠅。說好的網課，三月份就開始準備了，到頭來上課的第一天卻是沒網。啥意思，準備了小半年就這樣？但是，她頭一擰道：事情只會在變好之前變壞──會越來越好的。

我點頭。

其實上網課也不錯，黛比道。她有個十年級的女兒，高二的課程，上著課，可以同時去赴約。因為網課只要上去掛著，老師知道你在就可以了。可是長此以往，肯定不行。《華盛頓郵報》上不是有消息道，上了大學的孩子，因為家裡貧窮，付不起網路費，在家上不了網課，只好退學了。德州 大學的一個女生因為學校宿舍關閉，最後住到高架橋下面。朋友的女兒間接認識這個女生，父母離異，沒處去只好流落街頭。朋友還讓女兒告知，可以來家裡住云云。

這樣聊著，走到了二樓的一間課室，跟著黛比進去，裡面一個老師在筆記型電腦上忙活，旁邊孤零零一個學生。黛比跟她聊了幾句，原來也是代課的，一個學生，陪著一個代課老師。

出來，黛比指著旁邊的教室道：就是這間，等下第二節課鈴響的時候，你過來就好。

跟著黛比重返伊的辦公室，等著下課。

鈴聲再次響起時，我自己出征了。這走廊一個早晨給我走了三、四次，此番想走丟都難了。一路輕車熟路，先經過圖書館，然後是一個像機場休息室的課室，裡面擺著各種顏色的沙發，很愜意。圓桌像吧檯那樣高，只有一個人坐在裡邊。如果剛才黛比不說，都不知道這裡是學生上商業課的地方。就是你坐在這裡，有什麼好主意儘管拿出來，比如能掙錢的點子、能開發的商品，諸如此類。只要有潛力又可行，那麼商家會投資 ，這門課你自然拿A。

現在這樣走在路上，碰到前邊一起進來的另一位代課老師，大名約翰。他手裡抱著文具之類，說他今天代課英文。於是請教他休息室在哪裡，這樣一天總不能走廊裡到處走吧！

約翰笑著無語，後來才知道，中間午休只有半小時，哪裡還有時間東走西逛，你以為是在逛公園呢，這裡是學校。（二）