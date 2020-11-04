徐總問：「你欠了這家高利貸多少錢？」

張奶奶回答：「三十幾萬吧！」

徐總道：「那你還錢啵？」

張奶奶不作聲，過了一會兒，不作聲。又過了一會兒，還是不作聲。徐總站在那裡，敞開的門傳來前門口打掃的幾個護工的聲音：「髒死了、髒死了！」

張奶奶突然冷冷地說：「一個億都沒還，一百萬也沒還，這三十幾萬怎麼可能還？笑話！」

徐總眉頭緊皺，道：「他們會不會每天來倒糞水、刷大字報？」

張奶奶又不作聲了。徐總道：「餓嗎？我讓廚房給你做碗麵條阿要啊？餓是不行的哎，你老了，身體頂不住。」

這句話，像快刀切豆腐，張奶奶大哭出來，哭到坐了起來，拚命地咳嗽，連喘帶抽泣。徐總走過去抱住她，像哄孩子一樣上下拍著她的背。

徐總離開房間前最後一句話是：我已經報警了，叫老田在門口裝上大燈。

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第二天一早起來，老人們都緊張地聚到門口。老田神色凝重地打開了大門，卻發現門外很安靜，糞的臭味還隱約飄在空氣裡，用漂白劑反覆噴灑沖洗過的柏油地上卻是乾乾淨淨，只有幾滴鳥糞，一張別處飄來的《現代快報》舊報紙。

昨天為了把圍牆上的髒字蓋掉，老田特意去買了跟紅色牆磚顏色相近的深色油漆，刷在牆上。隔了一夜，油漆幾乎乾了，那些罵人標語中的字像浮雕一樣，從油漆後面凸顯出來。並不完整，……太……錢……好，彷彿時髦的拼字遊戲。

牆上沒有新的塗鴉。

老田還是不放心，走出大門，走到門外的南禮拜寺巷裡。他還不放心，一直走到小巷的盡頭，上了羅廊巷。（二五）