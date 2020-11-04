我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

娃娃屋（一三）

韓秀

然後打開一個小匣子，給川妹子看那些大小不一、材質不同的圓環，告訴她怎麼樣用這些圓環，把長長的裙子「撐」起來。

這第一堂課把川妹子震得暈頭轉向，她學得了六個正體字。「專」、「實」、「詞」、「爾」；「襯」，舉一反三，也就明白了「親人」應當怎樣寫。用手點著「撐」字，川妹子說出一番話來：「『川菜王』先是為了抗疫暫停營業，好不容易開門外賣，又被壞人搶了。姊夫不得不關掉這家小餐館。日本人仗義，雇了姊夫滿世界送貨……用手撐，不算啥；咬緊牙關撐下去，才是好漢。這個『撐』字，我記住了，永遠忘不了。」話一說完，川妹子雙眼冒火，瓊的淚水卻滾了出來。

英文的部分，川妹子完全陌生。瓊一遍一遍耐心教她發音，結果還不錯。瓊大大鼓勵了一番，又跟她說，實用的那部分只有兩個詞，要會寫、會念，生活中用得著。專有名詞，一回生兩回熟，聽得懂就好、認識就好、找得著實物就好，不用著急。

各自回房之後，瓊熄了燈，看著門下還有燈光透進來，知道川妹子還在用功，心情沉重。瓊想，要訂一份《世界日報》，川妹子學正體字，這份報紙是最好用的教科書。

早上五點五十五分，大門上的送信口「啪啪啪」連響三聲，一份英文報、一份中文報、一份德文報飛了進來。瓊拿起報紙將德文報送到坐在餐桌邊的亨利手裡，先看《世界日報》大標題，將不超過五十個字的一個段落剪下來，貼在一個練習簿裡，在正體字下面畫線，寫上漢語拼音。（一三）

世界日報 日本

上一則

非母語寫作

下一則

《大蘑菇過生日》系列之四／獅子王

延伸閱讀

讀者贈送香梨 節前送暖世報

讀者贈送香梨 節前送暖世報
「在家的快樂時光」繪畫賽 11.11截止收件

「在家的快樂時光」繪畫賽 11.11截止收件
世報「在家快樂時光」繪畫賽 11.11截件

世報「在家快樂時光」繪畫賽 11.11截件
「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止

「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12

一方素帕

2020-11-01 02:02
達姆∕圖

廚房接班人

2020-10-29 03:02

住酒店醜出國際

2020-10-30 03:01

醫生，拜託你了！

2020-10-31 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網