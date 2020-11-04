然後打開一個小匣子，給川妹子看那些大小不一、材質不同的圓環，告訴她怎麼樣用這些圓環，把長長的裙子「撐」起來。

這第一堂課把川妹子震得暈頭轉向，她學得了六個正體字。「專」、「實」、「詞」、「爾」；「襯」，舉一反三，也就明白了「親人」應當怎樣寫。用手點著「撐」字，川妹子說出一番話來：「『川菜王』先是為了抗疫暫停營業，好不容易開門外賣，又被壞人搶了。姊夫不得不關掉這家小餐館。日本 人仗義，雇了姊夫滿世界送貨……用手撐，不算啥；咬緊牙關撐下去，才是好漢。這個『撐』字，我記住了，永遠忘不了。」話一說完，川妹子雙眼冒火，瓊的淚水卻滾了出來。

英文的部分，川妹子完全陌生。瓊一遍一遍耐心教她發音，結果還不錯。瓊大大鼓勵了一番，又跟她說，實用的那部分只有兩個詞，要會寫、會念，生活中用得著。專有名詞，一回生兩回熟，聽得懂就好、認識就好、找得著實物就好，不用著急。

各自回房之後，瓊熄了燈，看著門下還有燈光透進來，知道川妹子還在用功，心情沉重。瓊想，要訂一份《世界日報 》，川妹子學正體字，這份報紙是最好用的教科書。

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早上五點五十五分，大門上的送信口「啪啪啪」連響三聲，一份英文報、一份中文報、一份德文報飛了進來。瓊拿起報紙將德文報送到坐在餐桌邊的亨利手裡，先看《世界日報》大標題，將不超過五十個字的一個段落剪下來，貼在一個練習簿裡，在正體字下面畫線，寫上漢語拼音。（一三）