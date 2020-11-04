顏寧儀／圖

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話說疫情 起伏，學校是否開學也是糾結得跟哈姆雷特的to be or not to be一樣。終於還是決定開學。開課前一周，手機嘩啦啦響，接通一聽是錄音，老美男網球比賽場上高亢而標準音調：某高中某天某節課，你是否感興趣？如果是，請按「1」，如果不是巴拉巴拉。

仔細聽，是物理課要代課老師。物理課？ 想起高中課堂上物理老師的模樣，這老師鼻樑上一副眼鏡，時不時往下掉，他就用手推一下。臉上油光，衣服也油漬麻花，名字卻是大川。大川老師滔滔不絕，才不管下面的學生是聽還是不聽。他就那麼講，連聲音都不變，表情也不變。勻速、加速度、自由落體，很多年後，我偶然會想，其實物理不難，這個預計物體到達目的時間之類多麼有趣，簡直可以跟偵探小說有得一比。

可惜當年的我對物理的興致沒有如今這麼投緣，甚至反感，考試及格都是藍圖理想的高峰。這樣想著，對這高中物理代課職位望而生畏，只好悻悻然放下電話。但是我對這個高中還是挺喜歡的，尤其小姜今年入學高一，那去他的學校代課，多帶勁兒啊！

心有不甘，於是給閨蜜好友發了短信，嘮叨說：不知道這個物理代課老師，如果我接了會怎樣？因為從來沒有教過，而且對美國 高中物理沒有任何概念。

好友道：能拿到教科書嗎？高中課本應該看得懂。或者不行的話，直接outsource給學生，問會的學生，讓他們教。

閨蜜真是腦子靈，如今流行外包，因地制宜，直接包幹給學生了。即便能拿到課本，我也不見得能懂吧！課程內容都是互相關聯的。

我想你能行。閨蜜繼續鼓動，你高中學過的那些肯定行，你可以講熱力學。

熱力學？我想起大川老師滔滔不絕的聲音，口若懸河，嘴角唇邊口沫如汐，川流不息，逝者如斯夫。

其實我想他們不會講熱力學，閨蜜道，因為只提前一天通知你，不太可能。估計是已經交代了課程，就是需要有人敦促一下學生完成罷了。而且非常可能是網課，疫情之間，肯定是網課。

我一下想起小姜的物理老師說過，因為疫情，三個物理老師quit，不幹了。物理與命，捨物理而求命也。

那你上網看一下，說不定課程表之類的都在網上。閨蜜交代道。

這樣想著，就給小姜的物理老師發了個資訊詢問。物理老師一聽，一下子把課程表全部發過來了。

哇，看不懂。明天講台上一站，一問三不知，乾脆給自己嚇死算了。

物理老師大概猜出了心思，道：別擔心，課程都在網上，編排好了。我的就是這樣，代課老師只需要按程式督促學生上網完成即可。

那好吧！我說，從來沒代過課，學生要是有問題，怎麼辦？

這問題把老師也給問住了，說：現在來教室上課的學生沒有幾個，都在家上網課。有問題，網上老師就解決了。

那就這樣了，明天上刀山、下火海，去當這第一次的代課老師。我對自己說。

明天早點兒去，戴上口罩，沒問題的。物理老師鼓勵加安慰，又問：代課老師實習怎麼講的？

說是實習，也是在網上看錄影，我想也許需要再複習一遍。這時已經晚上八點多了，不可能全看完。還有物理老師剛發過來的課程提綱，嘖嘖，「持續加速度」，都是什麼啊！現在就是腦洞打開往裡倒，也來不及了。所謂債多了不愁，說的就是這種吧！

第二天，早上起來，天黑著呢！哎，嘆氣一聲，這是自己找罪吧！心裡忐忑著、準備著。窗外天陰著，還有點濛濛細雨。現在取消，不知還來得及嗎？我在心裡打著退堂鼓。反正是代課，又不是真的合同制。

這樣三心二意地進了學校。走到門口，才發現口罩忘了，又轉身去車裡取。停車場空空蕩蕩，有數的幾輛也都停在最近的visitor（來訪）車位上。口罩戴上，回轉進門。進口處的玻璃窗裡，前檯遞出來一張紙，意思是病毒檢查過濾有無症狀之類的答問。然後把駕照 遞過去，傳出來一張證件紙片貼到胸前，打開門進去找管理代課的人交接。

舒了一口氣，繼續往前走，每一個門都跟鐵一樣沉重。對一個新地方的陌生感也從四面八方，浪潮一般洶湧而來。走進辦公室，管理代課的人坐在書桌後面，面前自然橫著一道玻璃防護層。望著這個叫黛比的人，跟她交代今天是來代物理課。（一）