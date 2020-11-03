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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

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有時（二四）

凌嵐

她剛剛午睡起來，披頭散髮，穿著粉色睡衣褲，七分褲長到膝蓋，褲口和領口滾著荷葉邊，下面一雙繡花拖鞋。她大聲叫來護工打掃，然後返身回去換衣服，那雙繡花鞋已經在污水裡踩髒了。

張奶奶房間的門緊緊關著，沒有任何生息。老人們小心地議論著，互通消息，多少雙遲鈍老花的眼睛，慢慢回憶起來，從今天早上吃早飯，就沒有看到張奶奶出來打飯。她也不在等待政治學習的董粉當中，中飯時間她也沒有出現。

張奶奶好像預先得到了消息，閉門不出。

他們去敲揚子的門。揚子來開門，說不知道，張奶奶已經好幾天沒有上樓來過了。

大家這才緊張起來，不安像風一樣颳過老人公寓的院子。竊竊私語變成互相詢問：

張奶奶呢？

張奶奶在哪裡？

張奶奶會不會出事情了？

徐總去敲張奶奶的門，她後面站著小田和小劉，在這三人後面站著老人們，老董也伸著頭，站在老人中間看。小田手裡拎著老人院的一串鑰匙。張奶奶不開門。小田上前把房門打開，狐假虎威地高聲說：「張奶奶，你好啊，我們進來啦。」

房間裡沒有開燈，唯一的光源來自於門外，但並沒有什麼異樣。張奶奶睡在床上，被子蓋得好好的，有呼吸，但不作聲。她的手機放在枕頭邊，手機已經關了。

徐總伸手推推張奶奶，張奶奶睜開眼，掃了面前這三個一眼，又把眼睛閉上了。徐總鬆口氣說：「老姊姊啊，你嚇死我啦！你知道外面已經翻天啦！」

張奶奶甕聲甕氣地說：知道。

徐總說：「你知道什麼事翻天嗎？」

張奶奶道：「高利貸討債上門的，我知道，手機已經打爆了！要來扒我的皮、抽我的筋，日我祖宗八代。」（二四）

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