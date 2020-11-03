原學院本已搖搖欲墜，如今來了這樣一位人物，既帶來了資金，又可以在美洲大陸招攬生意，覺得是上帝派來的使者，讓學院起死回生！M終於答應做為加勒比海島上的負責人之一，資金雄厚，立即簽約。艾片人的兒子艾強，這次理所當然被錄取為醫學院新生。

艾片人就這樣輕而易舉獲得了勝利果實，菲利浦的成功經驗是他的楷模。他從加勒比海回來，便積極以該校名稱招收學生，廣告設計非常誘人：「希望成為拯救人類的尊貴醫生嗎？希望輕鬆進入醫學院嗎？希望……請撥打電話！請與下列地址聯絡。」

果如艾片人所料，聯絡報名的人數相當踴躍。他收取的報名費十分昂貴，那是1970年代後半，每人報名費竟高達五百美元 ，相當於普通上班族整月薪水。即使如此，仍有不少學生報名。顯然希望進入醫學院的人太多了，想成為醫生的人也太多了。幾百名學生交來的報名費，就足夠應付許多日常開支了。

至於教授，是從本地醫學院請來的年輕兼任講師，一方面所付酬勞較低，再則也不須負擔任何福利 。一年級總共兩班，課程內容：有機化學和護理急救訓練。二年級是解剖實驗，以及神經系統入門等一些必修課。

雖有些因陋就簡，但他強調，三年級學生即將回到加勒比海校本部，那兒的設備齊全，氣候溫暖、環境優美，大家等於在那兒度假，一方面學習。而後，回到本土，申請去不同醫院實習。期滿後，通過鑑定考試以後，就是名正言順的醫師大人，多麼美麗的前景。（六）