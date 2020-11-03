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娃娃屋（一二）

韓秀

緊跟著，川妹子笑不出來了：「眼下，紐約災情嚴重，那設計師把人都裁了，剩俺姊一人看店，做口罩、做防護服。」話一說完，眼淚淌了一臉，舉起睡衣袖子抹了一抹。瓊點點頭，在心裡記下了。

「瓊姊，咱娃娃屋的活兒我好好學、好好做。三個人的那點飯菜，我抬抬手就都有了。有了時間和力氣，就能學英文、學漢字。您英文好，您大概也認識傳統中國字，我拜您做老師，行不？」說著、說著，川妹子的眼淚又下來了。

瓊的心揪成了一團，認真想了想，這樣說：「湄娘娃娃屋做的是典藏版的古典藝術品，娃娃服飾都有歷史，也都極為講究，所用的英文，普通的美國人都不很清楚，你卻必須要知道。我想，實用的英文我會分開寫，這樣你就有數了。」川妹子張大眼睛認真聽，說不出話來。

瓊帶她走進另外一間屋子，桌上一件白緞襯裙直立著。瓊拿掉襯裙，給川妹子看直立在桌上的鯨骨裙襯。不管川妹子的表情如何，瓊拿過她的練習簿，在封面上寫「專有名詞」，打開第一頁，寫「鯨骨裙襯」，在「襯」字下面畫線，表示那個字是正體字，再來便是英文farthingale。

然後，瓊指點川妹子盛裝這些裙襯的盒子。一個盒子上面的英文是Panniers，瓊在練習本上寫「帕尼耶裙撐」，在「撐」字下畫線，再工工整整寫下英文，川妹子小聲機械地念出中文。瓊繼續，「巴斯特爾裙襯」，Bustel。

瓊把練習簿翻轉，在封底上寫「實用英文」，打開練習簿，在內頁上寫「有箍襯裙」，hoopskirt。（一二）

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