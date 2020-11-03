王幼嘉／圖

看著窗外，一朵朵白雲貼在蔚藍天上，就像孩子躺在媽媽的懷裡那麼舒適無憂。她想起那本老師送的故事書，其中有一頁一家人在湖邊野餐的插圖，湖上的天空掛著一朵朵的白雲，就像眼前的景色。那是個幸褔快樂的畫面，是個不屬於她的畫面。望著那些白雲，她的心似乎被什麼牽動著，她渴望擁有片刻的快樂。想了想，她決定去附近的河邊野餐。

平時河邊是鄰近孩子消磨漫漫夏日的好去處，可是她不願意和他們混在一處。尤其有幾個愛作弄她的孩子，她更是避之惟恐不及。不過她知道那些孩子不會一大清早去，暑假期間他們都起得晚，去河邊都是午飯以後的事。

她換上她最喜歡的那件碎花布連身裙，花色雖然洗得泛白，但比起其他的衣服，這算是最好的一件。

她用飯盒裝了點前晚剩下的白飯，在飯上整整齊齊放上兩條蘿蔔乾，然後裝了一壺水，再帶上幾張舊報紙，就懷著興奮的心情出門去了。

她家是在村子邊緣，附近錯落著幾戶和她家一樣簡陋的磚房。清晨除了鳥鳴，四周一片寂靜。

小河離她家只有十來分鐘的路程，爬上小坡，坡下就是流水清澈的小河。前陣子連下了幾天豪雨，河水看起來十分湍急，她決定就在小坡樹蔭下野餐。

她在地上鋪好舊報紙，端端正正坐在上面，打開飯盒和水壺，開始她的野餐。四下無人，只聽到淙淙水聲和吱吱鳥鳴，晨光輕灑在水面上，也透過枝葉輕撫著她的臉。天地似乎只屬於她一個人，她感到很快樂，連嘴裡的白飯也變得香甜無比。

正當陶醉在她快樂的小天地裡，她突然聽到了腳步聲。

她回頭，看到一個陌生人正大步向她走來。她直覺站起身，收拾起地上的東西，回身就走。但是沒走幾步，那人追了上來，一把抓住她的衣領。她驚叫著，手上的東西散落在地上。

陳舊的衣服經不起拉扯，立刻被撕裂開。她試著逃跑，但瘦小的她怎抵得過那粗壯的陌生人，她像隻無助的小雞被抓在那人的眼前。那人眼裡布滿血絲，濁重的呼吸聲裡散出濃濃的酒味。她拚命掙扎，然後歪過頭用力咬住那人手臂，那人痛得鬆了手。她順勢一推，那人沒站穩，摔倒在坡地，身體向河邊滾去。她撿起地上飯盒和水壺，沒命地狂奔回家。

回到家，關緊門，全身顫抖著幾乎站不住。然後她換了衣服，流著淚，萬分不捨地把撕破的衣服用報紙包好，藏在她的木板床下。

第二天她聽到人們在說，村裡一家人外地來的親戚，去朋友家喝了一晚的酒，不知怎的，從坡上失足摔落，撞死在河邊大石上。

她沒對任何人說過這件事，但是從此她學到要保護自己。因為這世界沒人能給她應有的保護，她只能靠自己。她甚至對她爸爸也開始保持著戒備，她害怕當她爸爸全身酒氣、滿眼血絲的時候，是不是也會做出什麼可怕的事。每當她聞到她爸爸身上有酒味，就會躲得遠遠的，晚上睡覺也會用椅子，擋住她房間那扇薄薄的木板門。

她就這麼生活在恐懼的陰影裡，直到她考上公費的師範學校，搬進學校宿舍為止……

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母親拿起相片，凝視好一陣子，接著說：「這相片是那年學校園遊會，她的老師看她孤孤單單，沒任何親友參加，大概想讓她高興，所以幫她照了張相片。你看，她照相也不會笑，還是苦著張臉……我已經把她忘了這麼多年，為什麼最近老想起她……」

母親拭去眼角的淚水。

我知道人有遺忘的本能，把痛苦的事件埋在記憶深處，不讓見天日。但遺忘並不等於消失，一旦出現缺口，壓抑的記憶將一件件浮現眼前。

我摟著母親，把臉貼著母親花白的頭髮上，卻感覺是在安慰那無助的女孩，「別難過！你的努力早就有了回報，一切都過去了……」

母親的狀況逐漸惡化，但那女孩的形象卻越來越清晰，彷彿從幕後緩緩走向幕前。她好像站在我的眼前，我幾乎能觸碰到她瘦弱的身體。母親說。

「媽，您別為那女孩遺憾，她生活得很好，先生和一對子女對她又敬又愛……」

彌留前，母親睜開雙眼對我說：「我終於看到那小女孩在對我笑……」（下）