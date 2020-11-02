小田立刻跑去廚房，叫他們把還沒有燒的菜停下來，已經做好的菜存進冰箱晚上吃。徐總出現，院子只聽到一兩聲鳥叫，老太太們坐在太陽外的綠蔭地裡，漠然地看著她。徐總朝她們擺擺手。電話打過去，師大卻找不到原來跟她接洽的馬教系的人。徐總心想不急，明天再打，師大反正永遠在那裡。

到了下午，卻出了更大的事。

老人公寓下午是午休時間，連門房的老田都關門睡午覺。送快遞和外賣的都知道習慣，東西如果一定要在午休時間送，就放在大門外，不需要叫醒門房。下午兩點到四點，老人公寓門前冷落。

這天等午休過了，老田迷糊中醒來，忽然聞到一股奇臭，好像下水道堵了，污水回泛到房間裡，或者是化糞池的水進了屋。開始他還以為自己在作夢，後來屎尿臭味越來越強烈。屋裡已經飛進了好些綠頭蒼蠅，嗡嗡作響。這下他知道是真的，趕快起身開門。

打開大門，地上黃綠色一片，綠頭蒼蠅飛得到處都是，是大糞！糞水裡還漂著無數肉滾滾的白蛆。大門上、大門兩邊的牆壁上，赫然用紅漆寫了血淋淋的字：

張老太，欠債還錢

不還錢，不得好死

張老太死兒子死孫子

「張老太」這三個字斗大，還用黑漆打上黑叉。

寫標語的牆上，用透明膠布，釘著十幾張血糊糊的用過的衛生巾，上面掛著可疑的黑紅色的污漬，爬滿了蒼蠅。

這時門口已經站了幾個護工，在指指戳戳，竊竊私語。

「看什麼啊！好看嘛？還不去拿漂白水，打掃！留這些髒東西在這裡幹什麼，辦展覽啊？好玩啊？」傳來徐總一聲聲怒吼，隨即人也到了。（二三）