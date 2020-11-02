啊！這真是一條捷徑，何樂而不為？他越想越覺得這事大有可為。他費盡心力，努力不懈地仔細鑽研這種情況。他猜想，這位舊識的朋友的朋友M君當年不知經營那種事業，不知是否是捐款而逃的經濟犯，躲到到溫暖而生活品質不錯的地方去避難。聽說開曼大島似乎是這種人的天堂，報章雜誌上常有些類似報導。

總之，艾片人不去追究細節，只知M在當地和一位護士梅同居。梅因婚姻失敗遠走他鄉，兩人惺惺相惜，很快便生活在一起。M在當地沒有什麼正當職業，日子卻過得美滋滋，顯然手中握有足夠的財富。平時M深居簡出，不和陌生人來往。

但艾片人生就一張生花妙舌，使盡了各樣招數，通過朋友的朋友再三推薦說服，終於和M聯絡上。通話時，M提供了一些他所需要的資訊。艾片人覺得這真是遇到了觀音菩薩，運氣太好了！到達M居住的小島後，私自在島上盤桓了幾日，對環境有了具體了解，十分謙卑地邀請M和梅到島上最豪華的酒店晚餐。

在美酒佳餚與燭光搖曳的晚宴中，艾片人說服了M，共同投資 這家風雨飄搖的醫學院。原董事會成員對於年年賠錢的醫學院，早就有人希望脫身，既然來了這樣的收購人，輕而易舉地舉手表示贊成通過。

經過層層法律手續，大約半年多完成收購，艾片人即刻在美國 本土負責招收學生。當然，每招收一名學生，他抽取若干佣金，另外，以這所學院的名義在本土設立分部。他把谷琪的豐厚嫁妝變換成現款投資，嫁妝中，有很大一部分是知名的大公司績優股。不少年來，股價 穩定上漲，總價十分可觀。（五）