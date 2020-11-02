川妹子將清洗過的豬骨頭和幾片鮮薑放進湯鍋的時候，淡淡地說：「有了高湯，老闆就能吃到最好吃的湯麵了。」

安可曲結束，瓊轉頭看著川妹子，驚訝著她滿臉的悲傷。「瓊姊，您說說，中國 人的日子過得可有多可憐……」話未說完，眼淚已經直滾下來。

上樓洗漱安頓，川妹子捧著一本練習簿、兩本字典，輕聲敲著瓊的房門。瓊放下書，開了門，她看到的是一臉無奈的川妹子，心裡一驚，趕緊把這女孩讓進來。

川妹子開門見山：「瓊姊，跟您說實話，俺爹娘走了之後，俺姊就是俺的親人。俺姊打從兩年前我到了法拉盛，就給了我這兩本字典。」

瓊接過來一看，一本是香港 出版的英漢、漢英字典，另外一本是香港商務印書館1990年出版的《新華字典》，每個簡體字旁邊的括弧裡都有正體字。

「俺姊說，來了美國 ，就死了回中國的心，好好學英文是第一要緊。俺姊也說，中國人不識傳統漢字，還是文盲，從頭學中國字是第二要緊。可我沒法子，姊夫餐館生意好，我從早忙到晚，煙燻火燎的。英文就菜單上那些字，中文全是簡化字。俺姊跟姊夫爭，姊夫的話也在理，甭管英文多破、簡化字多醜，洋人、華人能點菜就成。做飯館生意，怎麼方便怎麼來。」

瓊對這位沒見過面的女子心懷敬意，便問川妹子這位姊姊現在何處。川妹子笑了：「俺姊手巧，英文好，在曼哈頓第六大道縫活，老闆是設計師。她那邊的地方沒有咱娃娃屋寬敞。聽說，那些衣裳都貴得不得了。」（一一）