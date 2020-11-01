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發跡者的往事（四）

孟絲

其實，他心中非常明白。憑他生花妙舌，這次算是安全過關。他目前的校址是從社區學院租用而來。當年社區學院學生人數不足，經費短缺，因此也樂意用他所付租金補貼短缺金額。他之所以敢於如此冒險，主要還是因為他從菲利浦那兒得來的靈感。既然一個五金行老闆，幾乎是個老粗，都可以辦成了一所工業專科學院，何以憑他艾片人的知識、學歷、見解，不能成立一所醫學院呢？既然美國渴望學醫的人這樣眾多，正規醫學院的門檻又如此高高在上，何不設法改善這個現象？說不定像菲利浦那樣，可以名利雙收。

何況他兒子不也渴望能做個醫生嗎？兒子前後申請了好多所醫學院校，全被拒絕，，申請費就花了不少。越想越覺得自己的想法有實踐的可能性。他四處鑽營，到處打聽，聽說加勒比海地區有很多個醫學院，收取學生的入學資格要求門檻低，而且距離美國本土近。既然如此，何不去那兒試試？兒子艾強本不甘心在美國本土被再三拒絕，既然加勒比海島上另有乾坤，便催促老爸帶他去試試運氣。

輾轉探聽，艾片人用盡全力搜索這方面資訊。那年代沒有谷歌、沒有網站網址，他便泡圖書館，埋頭資料室尋找資料，也見人就探聽，是否有華人在那兒定居等等。終於探聽到在聖‧馬丁有一位舊識的朋友，便千方百計輾轉拜託他的舊識，詳細詢問那兒醫學院的種種狀況。

經過一番周折，終於確定，那兒醫學院對於申請的學生資格，遠沒有本土嚴格，錄取率相當高。說那兒有不少學生來自美國本土，很多都是在美國申請被拒絕的學生。如果讀完所有課程，回到國內，獲得去美國醫院做實習醫生機會，再通過美國醫生資格考試，那麼就可以名正言順在美國國內成為正式醫生。（四）

美國 租金 華人

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