最後，為她戴上與騎馬裝同色毛料做成的帽子，細心地蓋住她烏黑鬈曲的頭髮……

川妹子看著那英氣勃勃的娃娃，看得眼睛都直了，說不出話來，臉上神色不定。

瓊輕聲說：「世界上的女孩子都是美麗的，無論她們有著怎樣的膚色……」

川妹子轉頭看著瓊，眼中有著驚恐，瓊溫暖友善的微笑終於讓她定下心來。亨利看在眼中，唇邊浮起微笑。

不知何時，一輛魚貨公司的麵包車已經停在圓環一側，看到川妹子滿臉喜色走出門來，一位中年東方男人走出駕駛室。一只小小的行李箱和一個大大的塑膠提袋從車裡卸下來。在大門前站住腳，川妹子喚他「姊夫」的這位男士，對亨利、對瓊都恭謹，用英文客氣著，沒有進門，囑咐川妹子：「巴結做事，常打電話給你姊。」便轉身開車走了。瓊注意到麵包車的車牌是紐約 的。

亨利饒有興致地看著川妹子把大提袋拎到廚房一側空蕩蕩的置物間，在裡面放置麵板、大小擀麵杖、大小菜刀、籠屜、炒鍋、笊篱。瓊心知肚明，這川妹子的「看家本事」絕對有看頭。

只聽得川妹子用英文一板一眼地跟亨利說：「老闆，從明天起，您想吃什麼都不難，舉凡中式料理，我都能做。我是法拉盛 『川菜王』的二廚。」

亨利疑惑，二廚？

川妹子笑了，露出一口白牙：「在您的娃娃屋，我升級當大廚了。」從此，亨利叫這位川妹子「Da Chu」，瓊叫她「川妹子」。

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這一晚，坐在樓梯上聽琴的人有了兩位。廚房的湯鍋坐在微火上熬煮，那是川妹子的高湯，散發著溫暖的香芬。（一○）