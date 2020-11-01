王幼嘉／圖

「那女孩是誰？」

我問母親無數次，她只說是夢裡的女孩。但根據她的描述，那女孩像是真實存在的一個人。

「我看到她蹲在牆腳哭，我好難過！」

「你有沒有問她為什麼哭？」

「她說她爸喝醉了，說她偷懶沒做好家事，拿起掃把狠狠打了她一頓。」

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「昨晚她又哭了！」

「為什麼？」

「她爸賭輸了，說她是討債鬼，要她滾得遠遠的。」

「她幾歲呀？」

「十歲吧！」

「她長得漂亮嗎？」

「也算不上非常漂亮，但是眉目清秀，有對水汪汪的大眼，像你一樣。」

父親常說我有一對母親的眼睛。

「有些孩子看她孤苦伶仃，老愛欺侮她。有時候趁她不注意，就在後面推她一把，或扯她的頭髮。唉！可憐的孩子！受了委屈，回家也沒人可說。」母親無限感傷地說。

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「她很用功，成績總是名列前茅。」

「上課的時候，一定專心聽講，老師都很喜歡她。」

母親也常提到那女孩在學校的情況。

也許那女孩並不是由夢的泡沫堆積而成的人物，而是記憶裡有血有肉的一個人。

母親當過幾年的小學老師，有可能那女孩是她曾經教過的學生。

「她穿得好單薄，縮著瘦瘦的身體，在燈下念書。」

「她小小年紀就下廚煮飯，常常不小心就燙到手。」

「你怎麼看見了？」

「我就是看見了！」

從這些事情，又讓我懷疑這故事的真實性。她怎會知道她學生在家的情況？

也許是腦瘤讓她的腦子產生幻覺，真真假假的經緯線編織成一個虛實不分的時空。

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如果要為母親立傳，我只能從她和父親交往開始寫起。我對母親的成長背景幾乎一無所知，甚至覺得有些神祕。每次我問到母親童年時的生活，她總是三言兩語敷衍我，不像父親總津津有味，一再說著他的童年老故事。我無法勾畫出母親兒時的模樣。

父親生長在一個大家族，親戚眾多，往來頻繁。相對，母親這邊就寂寞多了，只有幾個很少走動的遠房親戚。我的外婆在母親很小的時候就去世了，所以她沒什麼記憶。她的父親，也就是我的外公，在她十五歲念師專時去世。但是在我的記憶裡，她幾乎不曾主動提起她的父親。

母親師專畢業後，當了幾年小學老師，然後又繼續上大學，最終拿到博士學位。父親是她念大學時的助教，他們志趣相同，互敬互愛，我從來沒看過他們爭執動氣過。母親常說，她的人生是從認識父親才開始。

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父親十年前過世，我和弟弟都在美國 ，怕母親寂寞，我常問她要不要搬來和我住。她一再說她一個人過得很好，也不打算退休 。在大學教了四十多年，我知道母親非常喜歡她的教授生涯。在我心中，她一向是堅強獨立、好學不倦的女強人。

但是有時候我覺得她非常沒有安全感，會對一些微不足道的事反應過度。尤其是對我和弟弟，惟恐保護不周，常擔心我們是否餓了、冷了，或在學校受了委屈。對母親無止境的噓寒問暖，我並不領情。尤其在我青少年時期，更覺得是剝奪了我的自主和隱私 。

我喜歡結交朋友，對於陌生人，我總是懷著一份好奇心，男女老少我都樂意親近。偏偏母親似乎對每個陌生人都先假想為壞人，「不可以隨便和陌生人說話」，這是從我懂事起，母親一再對我的耳提面命。

也許我繼承了父親大而化之的個性，對母親的警告一向是陽奉陰違。記得八歲時，有一回和母親去市場買菜，當她忙著在人堆裡和小販論斤結帳的時候，我被一個賣風車的小推車吸引。一個個掛在柱上隨風轉動的彩色風車，像是在對我招手，我不假思索，立刻跟在推車後面走。等母親發現我不在身邊，急著大喊我的名字。市場人聲鼎沸，我又專心看著風車，根本沒聽到母親的呼喊。再加上我小小一個人擠在人群裡，也不容易被發現。等母親好不容易找到我，把我緊緊抱進懷裡，我可以感覺到她身體在劇烈的顫抖。

從此，我和母親外出，她一定緊握著我的手，一刻也不放鬆。直到我上了中學，再也不肯讓她握為止。

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每年我都會回去探望母親，平時也會在視頻和她聊天。

去年開始，母親常和我提起她夢中的女孩。（上）