他有一間茅草屋，就在山腳下。每次有人路過那裡，無論大人、小孩，他都會熱情地招呼：到我這裡來玩呀！

那個女孩和一種名貴的花朵同名，總是穿楊梅色的毛衣，底下是黑色緊身褲、白色體操鞋。她喜歡往山上跑，挖春蘭、採梔子花、拾松針、摘金銀花的人群中，都有她的身影。

那些夜裡，米亞的夢境裡開始出現那些場景，猥褻案中的女孩換成了自己。那個笑嘻嘻的男人把她請到茅草屋裡，說要給她吃楊梅。黑暗中，男人的臉忽然變成了納多。納多看見她，張開嘴巴，好像被剝奪了什麼東西似的，變得怒不可遏。

米亞強迫自己忘記這樣的夢，可怎麼也無法從腦海裡抹去。

最終，那件事鬧得沸沸揚揚，連警察 都來了，把男人銬走了。女孩的母親開始整日坐在家門口，哭哭啼啼，揚言要把那個男人弄死。如果警察讓他回家，她就雇人把他弄死。

有一天，女孩從閣樓上下來，對她母親說了一句什麼，她才臉色慘白回到屋子裡。沒過多久，這家人就搬走了。

納多一直沒有回家。奶奶開始擔心警察的到來，警車發出的響笛聲經常出現在她耳邊。他們在抓走那個男人之後，或許還會抓別的人。奶奶似乎忘記了那場宴請，忘記了拜師學藝的事。期間，雕花師傅來過家裡一次，拿走一些吃的東西，後來送給奶奶一根竹雕萬壽紋的拐杖。

再後來，雕花師傅也搬走了。他是在夜裡離開的，一輛三卡載走全部行李。有一天，米亞的奶奶停下織網的動作，拿臉去貼牆壁上的裂隙，她發現木條被移走了，又可以看見東西了。

這次，她看到的是一片白乎乎、亮晶晶的蜘蛛網。（全文完）