「瓊姊，謝謝您，讓您見笑了……」川妹子臉紅紅的。

亨利將騎馬裝拿到放大鏡下檢視，瓊出了第二道題目，一張放大的圖紙上，一隻尚未完成的高筒靴，靴筒、靴底、後跟分開著。川妹子小心地看著這些零件，把它們放在一邊，看了看紙上的圖示，拿起一支迷你錐子，在靴底邊緣有記號處扎了洞。取二號針，穿了皮色細繩，極其熟練地鞝起鞋來。

不消一時三刻，只見她將那靴子托在左手掌心，食指在靴子裡摸索著，右手拿起小小的鞋跟，將鞋跟上的四個尖銳物嚴絲合縫插進靴底，一隻靴子就這樣完成了。

川妹子直笑：「沒見過這麼漂亮的靴子……」

最後一題，一根極細的皮條擺在了面前，圖紙上畫著將其編成一根馬鞭的步驟。只見川妹子瞟了那張圖一眼，拿過針插，在上面牢牢地插進兩根大頭針，將皮條用大頭針固定住，兩手飛快地編了起來。四面四根辮子，一寸半光景，收頭，輕輕一拉，頭部渾圓，尾部正好是一個圓環，可以套在手上。

亨利拍手，瓊讚道：「好手藝。」

川妹子說：「看家本事，中國 結。祖上成分高，父母沒文化，我從小就做，糊火柴盒、鎖釦眼、盤中國結、衲鞋底、剪窗花，有啥做啥……」

瓊翻譯給亨利聽，亨利神色凝重。他握住川妹子粗糙、有力、靈活的手，誠摯地表示歡迎。變戲法似的，瓊將一個娃娃放到了桌上，那娃娃是一位黑騎士，已經穿上了棉布襯裙、棉織長襪和一隻靴子。亨利熟練地為她穿上騎馬裝，為她穿上另外一隻靴子，將馬鞭套在她的手上，為她套上皮手套。（九）