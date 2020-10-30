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法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

有時（二○）

凌嵐

她做過護士，還算鎮定，立刻扯了一條毛巾走上前去，想用毛巾去堵那個磅礴而出的頸動脈傷口。

更多的血流出來，像失掉壓力後的水龍頭，噴灑的速度慢了。老臧舉起左手，抹了一下自己的臉，。他吃驚地看著手上的血，然後像溺水的人那樣，緊緊抓住徐總的雙手。他的生命隨著那紅色的液體，離開了他的身體，他整個身體隨之縮小、縮短。

徐總過去護理過臨終的人，也處理過被汽車撞死的車禍現場，但從來沒有看過頸動脈出血的情景。她至今記得老臧的手花了多長時間才慢慢鬆下來、冷下來。

「你能想像嗎？這麼一個瘦小的乾癟老頭子，身體裡儲藏了這麼多的血，他還有癌症呢！」過了很久，她才對老公說起那天晚上的心情。

老臧在生命的最後十五分鐘握緊她的手，然後像被一條看不見的航船離岸帶走一樣，這隻手慢慢地鬆開，她生命微小的一部分都被這個認識不到半年的老人帶走了，而他消失的生命的一部分，又留在她這裡。

真正讓她害怕和心痛的，是第二天早上，她再進老臧的房間，護工們正在打掃，用肥皂水清洗地面。老臧四、五雙舊鞋子被亂七八糟地掃到門口。鞋子歪歪塌塌，鞋後幫被踩得耷拉下來，胡亂地扔在地上，東一隻、西一隻，原先配對都打亂了，乍一看好像滿地都是鞋子──式樣各異，休閒的、正裝穿的，但一例都是廉價的人造材料。即便是皮革，也是粗糙的豬皮，暗淡的灰撲撲的不黑不棕的顏色，斷了以後勉強綑上的鞋帶，開了線露出白色塑料填充料的鞋幫。（二○）

車禍 癌症 汽車

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