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法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

拜師學藝（一一）

草白

在她的身體裡，那個黑暗的洞穴越來越深，需要更多的東西去填滿。或許是食物，或許是別的東西。有時候，她渴望聽見油鍋的爆炒聲、鍋碗瓢盆的碰撞聲，食物散發出懾人魂魄的香，它們刺激著她的餓，讓她更深地感覺到自己的存在。她的餓的存在。

她從來不在餓的時候下樓找吃的，更不敢大張旗鼓地做飯，發出讓左鄰右舍都可能聽見的聲響。這種行為太冒險、太張揚，也太無恥了。這是她不允許自己去做的。而那個人，她的哥哥納多，居然可以如此肆無忌憚、有恃無恐。

她終於明白自己的反應為何如此激烈了。那些夜裡，無法入睡的時候，她整夜整夜地咒罵他，用最暴力的話、最惡劣的言辭，連自己也不想聽到的那些話。

其實，她是在嫉妒那個人，那個人做了自己無法做到的事，是她永遠也做不到的。有時候，她甚至覺得自己要一直陷在這樣的生活裡，再也出不去了。她的父母親都在外面，她偶然也會想起他們。或許有一天，他們會站在校門口等她放學，將她接到一輛轎車上。沿途會經過很多地方，包括他們生活的村莊、爺爺奶奶的房子，或許還會看見他們就坐在家門口，奶奶在織網、爺爺躺在竹椅上，但他們的車子不會停下。他們要帶走她，只帶走她一個人。

即使最難的時候，她也沒有想過離家出走。哪怕只是在外面住幾天，她也做不到。

那段時間，村子裡發生了一件大事。有個女孩在山上拾松針的時候，被一個中年男人猥褻了。女孩的母親哭天喊地，醜行隨之快速傳播開來。

米亞知道那個男人，也認識那個女孩。男人在山上種楊梅樹、柿子樹，還養雞、養鴨。（一一）

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