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娃娃屋（八）

韓秀

亨利說：「看起來，我們都喜歡自學成材的人，也都喜歡自學成材這條寂寞的人生路。」

這一天傍晚，瓊帶著一張面額驚人的支票，上了詹姆斯的車，回到準公婆的家度周末。行前，兩人問亨利有什麼事他們可以幫忙預備。亨利笑說他沒問題，一切可以自理。

詹姆斯跟亨利說，周日晚餐不必準備，他們會帶炸魚薯條來同他共進晚餐：「老媽倫敦人，最擅猶太式炸魚，咱們周日下午五點鐘見。」

日子過得快，訂單飛來的速度也加快了，瓊的工作時間拉長了。亨利同她商議後，決定再增加一名縫工。

電話裡，一位女子用帶著紐約口音的英文表示，她的妹妹會前來面談，來自四川的妹妹英語可以溝通，接聽電話還有障礙。於是面談的工作在樓下進行，萬一亨利沒辦法，瓊便可以負責同這位川妹子溝通。

身穿白色馬球衫、黑色褲子，濃密的頭髮梳了一個馬尾，圓圓的臉上滿布著緊張神色的女孩，手裡握著布口罩，怯怯地走進門來。亨利笑微微地跟她說話，她一口一個「Yes, Sir.」，是否聽懂，全然不知。

瓊用中文跟她說：「我是瓊，你不用緊張。亨利人很好的……」

女孩驚喜得大叫：「瓊姊……」眼淚都噴了出來，忙忙掏出手帕拭淚。

亨利同瓊交換了一個眼神，三人坐定，桌面上一件毛料騎馬裝，裙子的部分完工了，上身的部分有五個釦眼還沒有鎖。

川妹子定神看著這件美麗的衣服，從針插上選了一根六號針，穿了駝色棉線，不見手動，只見針尖閃爍，釦眼鎖得平平整整。正要咬斷線頭，瓊及時遞過鶴嘴剪。（八）

紐約 支票 倫敦

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