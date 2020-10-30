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發跡者的往事（二）

孟絲
趙梅英／圖
趙梅英／圖

艾片人並不介意，能夠有個機會領份薪水，就已經心滿意足。何況「校長」這頭銜也頗值得炫耀，即使做個傀儡校長也無所謂。

校長室在行政大樓底層。進門牆上是一幅創校捐地的校董半身油畫像，那是菲利浦的祖父，兩邊各放一面校旗及郡旗。整個校長室的氣氛就被這張嚴肅的半身油畫主宰著，沉悶、蕭索、權威。一張桃花木製、深咖啡色巨型書桌，華貴氣魄，面對同色木質巨型玻璃櫃，裡面陳列著各色各樣的鏡框、錦旗、金杯、銀杯、盾牌，琳琅閃亮。更有許多繽紛璀璨的獎牌，各自述說著久遠光榮的事蹟。

那天，艾片人進到校長室，還沒有在那把厚重舒適優雅的座椅裡坐穩，機要祕書東尼夫人便踏著她那穩重威嚴的半寸粗跟高跟鞋跟了進來。東尼夫人在校長室工作了二十多年，學校裡除了董事會首席董事外，沒有人不對她敬畏幾分。艾片人到這兒做校長這是第二年，聘書即將到期，心中不無幾分忐忑。

東尼夫人有著微微泛白的灰髮，總在腦後盤個美人髻。一對珍珠耳環碩大橢圓，散發著貴婦的富麗與尊嚴。永遠是深色套裝，同色皮包和高跟鞋。她身上流露著無言的威力與能量，據傳聞，她是菲利浦的遠親，更是心腹。說良心話，艾片人在這位置上做得越久，對她的畏懼越深，總害怕自己被她抓住什麼把柄。

「艾博士，你早！」

她從不稱他校長。艾片人其實正在一家佛羅里達函授大學修博士學位，現在還不是名正言順的博士，也不知她是否知道實情，還是心存懷疑。總之，艾片人覺得心虛！

「東尼夫人早！」

東尼夫人那天對他報告了一下當天的時間表，其實除了要見見學生代表、談談宿舍區的管理和監督問題外，整天幾乎是空白。他的第六感告訴他，當天幾位校董大人正在遴選下一屆校長應聘人。總之，他必須盡快為新工作找機會。東尼夫人離開校長室後，他小心翼翼翻閱了兩份報紙上的事求人廣告，用紅筆勾劃了出來。

在報上同時注意到一則消息，華人社區當晚正要舉行春節聯歡，P城華人商會及許多華人社團紛紛贊助。他雖然沒有報名，但決定臨時參加，他相信應當沒有問題。

大廳裡張燈結綵，密密麻麻大約三、四百位嘉賓，在富麗堂皇的筵席中入座。啊！P城有頭有臉的人物全都在座，他覺得今晚真是來對了地方。他對門口接待人員說明來意，兩個年輕人立刻為他找到一個位子。晚宴還沒有開始，會長正在致詞，主題是歡迎各界華人參與聯歡活動，團結一致，發揮華人正能量。聽眾報以熱烈掌聲，而後是不同團體負責人上台致詞。

艾片人來此目的是尋找機會，希望結識當地有實力、有地位的華人。他臨時被擠入的這桌，大多是年輕人，他們對席桌上的美食饗宴有興趣，諸如蝦子大烏參、京都片皮鴨、清蒸游水魚、法式龍蝦、骨香龍粒球等等。但今晚他對美食一概沒興趣。他四處張望，終於找到了貴賓席的賓客們，謙恭有禮地說出了自己的願望。

「你既然做過校長，相信行政能力一定很強。」

「拜託各位了！」

「好說、好說！」

人們對他很友善，說了許多鼓勵的話。後來大家問及他的家庭狀況，說是妻子剛帶著一兒一女來和他一起生活。當年他在台灣結婚好幾年後，獨自來美國打拚。兒子已經大學畢業，現在打算申請本州的醫學院。不知貴賓們是否了解這方面的情況？

席中有一位某醫學院教授，對這方面情況非常熟悉，告訴他申請醫學院的學生非常多，競爭十分激烈，醫學院對於申請的學生要求相當嚴格。美國各地醫療人員缺乏，一些窮鄉僻壤往往好幾千人只有幾個醫生。美國醫生一方面收入高，一方面受人尊敬，但即使如此，大多數醫學院對學生仍要求非常嚴格，以此既保持醫師的高水平，更保護醫界的既得利益，毫不妥協。艾片人對這種狀況頻頻點頭，十分虛心受教，同時表示理解。

那晚，聯歡晚會餘興節目結束後，開始舞會。艾片人的舞步純熟，無論優美的華爾滋、端莊的狐步、浪漫的拉丁探戈，或是活潑有趣的吉魯巴、扭扭舞等等，全掌握得恰到好處。當晚，許多女士都被他邀請，也都十分樂意和他做臨時舞伴。（二）

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