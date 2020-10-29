這些人七老八十，幾乎每一個人都有一種或者幾種慢性疾病，哀悼的情緒甚至比流感 還要有毀滅性。為了阻止這種情緒蔓延，這裡的住戶不過清明、沒有冬至、沒有記憶，也就沒有人世間的牽掛。如果兒女在春天要帶老人們去戴山上墳，這是他們自己的事，跟她無關。

在她進老人院工作的第一年。清明後的晚上，她一個人在值班。近半夜，隱隱約約聽到呼叫的聲音，只一聲，然後就沒有了。她側耳細聽，並沒有更多的動靜。她覺得沒事，也不想把值班的護工叫醒。後來覺得走廊上一陣腳步聲，像老鼠在跑過，徐總想，不是剛剛滅過老鼠嘛，還得了市衛生先進單位的錦旗呢！怎麼又跑出來老鼠了呢？

她好奇地披上衣服出門去，發現地上有個像老鼠一樣的黑影。那東西走走停停，總在她前面跑。徐總脫下一只鞋，攥手裡，隨時準備趕上去，給那東西狠狠來一擊。

走走停停，很快就來到一○三房間門口，老鼠消失了。房間的門關著，門下透出燈光，門裡傳出下雨一樣的輕響，不像老鼠，而且門明明關著。一○三房間住著老臧一個人，徐總至今記得這個人的姓。

那天一早，老臧的兒女就開車來帶他去給老伴上墳，並告訴徐總他會回來得晚，讓門房留著門。結果老臧並沒有晚回，下午五點就回來了，也不吃飯，一個人悶在房間裡。

她握住門把手，把門推開。開門的那刻，迎面來的什麼東西，糊了她一臉，溫熱的、濕的、腥的。

血從老臧脖子的頸動脈噴出來，也從他的嘴裡、鼻子裡流下來。血噴到天花板上、床上、地上、牆上，像自動噴水機在給草地灑水。（一九）