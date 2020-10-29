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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

拜師學藝（一○）

草白

他們關了門，拉上窗簾，裡面傳出模糊的切切私語聲，還有那種很輕、很壓抑的聲音，好像錄像機裡的人在喘息。現在，米亞的奶奶什麼也看不到了，牆上縫隙已經被一塊嶄新的木條填上了。

但那種很輕、很壓抑的聲音持續地從木牆那邊滲透進來，有時候根本什麼聲音也沒有。可米亞的奶奶一看到那木牆，好似就聽見了那些喘息聲。她開始坐立不安，有人看見她不停地繞著那房子轉圈，試圖尋找突破口。

三天之後，雕花師傅打開門窗，從屋裡出來，說要出去幾天。隨後，奶奶發現納多也不見了。那台錄像機被遺棄在柴房裡，可能已經壞掉了。

幾天之後，一個黃昏，雕花師傅空著手，從外面走進來。當看見米亞的奶奶時，他的臉色忽然變得蒼白。面對奶奶的詢問，他三緘其口，只說自己去走親戚了，在親戚家耽擱了幾天。

第二天，隔壁屋裡又響起刻刀劃過木頭與竹子表面發出的「擦擦」聲，那聲音時斷時續，有時候混合著主人的長吁短嘆。米亞看見奶奶又坐到那張墨綠色的織網前，這一次坐下後，她就很少站起來。

雕花師傅屋裡的燈亮得更晚了，他很少出門，夜以繼日地工作。無論什麼時候醒來，米亞總能聽見那種「擦擦」聲。在夜裡，那種單調的、延續的聲響給人無休止進行下去的感覺。他做工的時間越來越長，但效率卻不見提高，已經好多天沒有買家上門了。

那段日子，米亞總感到餓，幾乎每天夜裡都會被餓醒。她的骨頭經常發出聲響，她的皮膚、肌肉都鼓脹著，就像狂風肆虐下的帆，越扯越緊，並伴隨著驟然而至的痛楚。（一○）

肌肉

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