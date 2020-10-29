趙梅英／圖

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那天午後，黎荔在網上隨意瀏覽，發現有個當年舊識竟赫然高居發跡者的名人榜，艾片人！這不是我們當年認識的艾片人嗎？哇！竟成了富豪名人！令她禁不住想起《拍案驚奇》和《儒林外史》中許多稀奇古怪的案例來。真是所謂三十年河東，三十年河西啊！

她忍不住呼喚她的另一半，也來瀏覽這篇名人報導。其實報導還不只一篇，有好幾篇。是嗎？這位舊識身價上億，在富人群聚的珊瑚灣，擁有一座價值三千萬的豪宅。六臥四廳八廁，泳池、花園……艷麗的照片一一展現出豪宅的非凡。屋後是清澈見底的海灣，停泊著一艘白色機帆船。哇！兩人禁不住搖頭驚嘆！另外，網上還提到，艾片人還擁有另兩座豪宅，分別在曼哈頓及新港。哇！還有更多令人驚訝的信息。他們禁不住回憶起當年事。

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黎荔和印謙當年都是來自台灣的典型留學生，按部就班、循規蹈矩、孜孜不倦，在學術殿堂消耗了人生大好青春。他獲應用數學博士學位，她獲生物碩士學位。畢業後，他在P城頗具知名度的大學任教，她在聯邦政府一所研究部門實驗室任技術人員。那年代在P城，他們很快融入高等華人 社交圈。當地華人舉辦各種大型活動，或救災捐款、或推動中華文化傳承、或為理想競選人站台等等，印謙和黎荔大都會 積極參與和推動。幾年來，有了既定的社會地位，在P城華人圈子裡很受敬重。

他們記得第一次遇見艾片人，印象十分深刻。那是一次春節假期，在一個大型活動場合。一個大約三十多歲男子，長得一表人才，特地走過來向坐在首席的貴賓們敬酒。他簡單介紹自己叫艾片人，來P城好幾年，忙著讀學位、忙著生活，一直沒機會拜見大家。現在舊工作剛被辭退，新工作還沒有確定，如果各位有什麼工作機會，希望能夠幫忙引薦……大家很熱情地收下了艾片人的名片。

印謙瞄了名片一眼，上面赫然印著某學院校長。啊？校長？這樣冠冕堂皇的頭銜？他非常驚詫。

「艾先生，你……是這家學院校長？失敬、失敬。」

「那已經是過去式了！」

「過去式？」人們開始好奇。

艾片人開始敘述他這段經歷。他說這個學院實質上就是一個工業專科學校，創校人菲利浦是校董，原是本城一家五金行老闆。菲利浦因為世代居此，祖上留下來一座頗具規模的老店。他個人在當地人脈關係深廣，他接手後善於經營，陸陸續續，連開了好幾家連鎖五金分行。

小城居民家家需要五金行服務，生意越做越大。菲利浦需要很多水電工、自來水管工、冷暖氣工……每次找這樣的工人既費時又費力，而且有些工人基本知識不夠、經驗不足，常出紕漏。害得做老闆的菲利浦常要出面去善後，或賠款、或道歉、或被告，不勝其煩。

為解決問題，菲利浦最初決定開辦訓練班，凡是來店裡找工作的人，一概加以專業訓練。必須過關領得執照才錄用，成績越好工資越高。這樣的訓練方法漸漸招攬來不少人員，訓練班越辦越大。既然如此，菲利浦經高人指點，乾脆就辦學校。工業專科學校申請執照比較容易，何況菲利浦在這兒人際關係好，辦起事來格外簡單。

不久有了小小規模，從三棟樓房擴展到五棟樓房，增加了機械實驗室、修護廠房等等。不少本地初高中學生覺得一技在身，生活不愁，對於普通大學反而興趣缺缺。

許多年下來，學生越來越多，因此把職業專科升級改為學院。但校董菲利浦本人不是教育 家，也不打算教育出什麼了不起的人才，所以常和聘請來的校長有觀念上的分歧。因此多年來，已經更換了八、九個校長。

艾片人那時剛拿到碩士學位，到處找工作，常常碰壁。忽然發現P城工業學院急徵校長。原校長因故憤然辭職，似乎事出突然，立馬走人，學校業務青黃不接。艾片人跑去應徵，其實自己覺得希望渺茫，只當做碰運氣。艾片人身架高䠷、眉眼端正，英語會話能力強，而且非常善於交際，言談舉止頗具大將之風。一場面談，竟獲得這位校董大人青睞，立即獲得聘書。

後來他才漸漸了解，其實這個校長位子是完全被架空的，許多事情都是這位校董大人決定。難怪他換校長就像走馬燈一樣。大約為合乎法律規定，必須設置此一虛位。（一）