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拜師學藝（九）

草白

他想回隔壁屋子裡幹活去了，仙人茶桌上的蟠桃還沒刻好，他應該回去了。但他根本無法站立，他的腿腳被禁錮在那個方寸之地，好似被什麼東西死死地吸附住了。

還是那個女主人的聲音，「章師傅、章師傅」地叫著。他不明白她有什麼急事，要連續地呼喚他。他抬起腦袋，對著那個聲音的方向，咧了咧嘴，努力讓自己做出咧嘴而笑的表情。

他聽見女主人大聲地說：這個小孩以後就跟著您啦！您就是他的師傅啦！今天，大家夥兒都來了，也看見啦。我要把這小孩交給章師傅啦！眾人也吵嚷著，要那個少年行叩拜禮。

米亞沒有想到納多，那個叛逆、殘暴、無所畏懼、令人害怕的少年，忽然笑嘻嘻地離開座位，對著那個臉色紅潤、呆如木雞的男人，規規矩矩、整整齊齊地行了一個叩拜禮。他的動作如此優雅、沉靜、大氣，好像對眼前之人充滿無限的敬仰之情。這個頗具模仿意味的動作，在他身上不僅毫無忸怩作態之感，還與他的自然天性完全契合，簡直是他本性最貼切、最本真的流露。

在場之人無不被少年的表演所打動，過去時日裡累積下的成見瞬間被推翻。一種模糊的從未有過的期許，讓他們以為少年是一個被嚴重忽略的人。他平時的暴力、忤逆、懶惰成性，都是一種必要的過度，總有一天，他會表現出讓人吃驚的一面。今天，在他身上已經顯示出這種端倪來了。

後來發生的事情是，納多去隔壁章師傅屋裡待了三天。他帶著香菸、撲克牌、茶杯、錄像機去了那裡。（九）

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