瓊看到了亨利眼中淚光晶瑩，心裡一震，沒有說話，慢慢吃麵。

這一個晚上，同詹姆斯通電話，說到了晚餐的這一幕。詹姆斯說：「亨利是一位老派的紳士。」

鋼琴聲又一次響起，一首又一首圓舞曲，其中有一首是德弗札克的作品……結束的時候，依然是〈星條旗高高飄揚〉。

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周五的早上，清潔女工多拉進門。她先走進亨利的臥室，將一籃子髒衣服拿出來放進洗衣機，這才按部就班整理整個房子。她同亨利只有簡短的對話，看起來，她在這裡工作很久了，一切都熟悉得不得了。

將近中午的時候，戶外電閃雷鳴，暴雨 傾盆。多拉一手提著吸塵器，一手提著一根直徑足有四英寸的大蠟燭上得樓來。

她直接走向專心做事的瓊，跟她說：「此地樹太多，大風雨的天氣，若是樹倒了壓到電線，就會停電。把這根蠟燭放在那張白鐵桌子的圓盤上，就是停電了，你還能做事……」一邊說著，一邊從衣袋裡摸出火柴、摸出長柄燭蓋來，放在桌上。

瓊看看這個碩大的蠟燭，全新的白蠟燭，外面還包裹著塑膠膜。瓊謝了多拉，去掉包裝，把蠟燭端到那張白鐵桌子的圓盤上，火柴、燭蓋放在一邊。左右看看，這是離易燃的織品最遠的角落，娃娃屋的主人真是設想周到。

好像讀懂了瓊的心思，多拉站在不遠處，拄著吸塵器跟她說：「是湄娘啦，她整天擔驚受怕的樣子，生怕出事，設計出這麼一張桌子，停電不停工啦……」吸塵器嗡嗡地叫了起來。（六）