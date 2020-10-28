薛慧瑩／圖

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雁先生是個五十多歲的單身漢，在大學裡教雙簧管。他從八歲開始吹雙簧管，除了生病以外，一天都沒有停過。

雁先生童年的家在美國 和加拿大 邊界的小鎮，他的父親也吹雙簧管，是他的啟蒙老師。他第一次嘗試吹雙簧管，是在父親的書房。從書房的窗戶望出去是一個小湖，經常有加拿大雁經過。小雁先生吹出第一個音的時候，正好看到湖面上有兩隻野雁緩緩游過，這個畫面住進他的記憶，再也沒有走出去。

雁先生有一個愛好，就是每天到公園裡看野雁，和野雁聊天。他經常對人說：「我在公園上班。」不認識他的人都猜不出他的職業到底是什麼，認識他的人都不知道他到底在公園幹什麼。

「啊！你說你們怎麼天生就會吹管呢！」雁先生看著身邊的幾隻野雁說。他有時候會拿出簧片，不接上管子，就這樣吹著玩，發出像鴨、像鵝，又像雁的叫聲。公園裡的鴨子都習慣了雁先生的遊戲，早就對這隻「假鴨子」無動於衷了。

野雁們有時候不搭理雁先生，有時候看在他帶來麵包，與牠們分享的分上，就會搭理他。但是不管搭不搭理，野雁們都對雁先生沒有防備，隨意在他身邊走來走去，有時候還坐在他旁邊休息。

雁先生正在看樂譜，聽到身邊的野雁叫，經常自娛地說：「對！這一段就是這樣吹的。」他隨身帶著一本空白的五線譜，有時候覺得野雁叫得有旋律，會靈感湧現地寫下來。久而久之，不知不覺也做了一些曲子。

「誰說雁不會唱歌呢？」他闔上譜子，開心地哼著自己喜歡的旋律去上班。

沒有人知道雁先生對野雁一往情深，同事們都叫他「黑管喬治」，因為他是音樂系唯一的雙簧管教師，而且黑黑瘦瘦的，自己就像雙簧管。雁先生走路步伐很穩、速度很慢，每一步一樣寬，有時候會搖搖手肘，像雁在拍翅膀。

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「管樂器是喉嚨的延伸，我們用它歌唱、表達，讓心裡無聲的訊息變成音樂，讓無形的美有了分享的方式。」雁先生上課，除了知識和技巧，還會傳達更重要的東西給學生們。

教學、教學，教與學是同一件事。雁先生覺得教書只是把自己想聽的話說給自己聽而已。在過程中，學生學會了吹雙簧管，從他身上學到了耐心、沉著、穩重，或者沒學到，這些都是自然而然發生的事情而已。

雁先生記得父親曾經對他說：「雙簧管本身不唱歌，是空氣的流動，穿過它，還有簧片的震動，而產生音樂。空氣通過需要空間，雙簧管看起來很結實，但是最重要的是裡面的空間。雙簧管像我們的身體，音樂像我們的靈魂。你一定能理解。」父親對他很有信心，知道他有一天會成為一個用心演奏的音樂家。

雁先生從未見過他的母親，因為他和母親在世上是名副其實地「擦身而過」，他一落地，母親就升天了。但是他的父親告訴他：「你母親就像音樂一樣，當我吹奏雙簧管時，她就會和你說話。當你聽到動人的歌聲，或者帶著你飄揚的音樂時，都是你母親在說話。」

雁先生十六歲的時候喪父，他覺得雙簧管把他和他的父親、母親，以及宇宙中所有的一切聯繫在一起。雁先生和野雁一起坐在公園裡時，經常深深體會到時空阻擋不了的力量。每一天，他都不忘數一數生活中的美好時光，並對此感恩。至於不愉快的事情，他多半想不起來，因為他從野雁那裡學來，打了架以後，轉頭就忘，拍拍翅膀飛走就是了。

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有一天，管樂部開教師音樂會，曲目裡有幾首管樂四重奏。那天早晨，雁先生照例去了公園。他習慣在演奏會之前，在公園對著湖水練一練。他經常去坐的長凳，野雁們都認得，有時候在他來之前就聚集在那裡，等他一起分享早餐。

有一隻野雁特別喜歡雁先生，多次來親近他。雁先生有時會在公園裡練習一些曲目的選段，這隻雁子經常湊過來，好像聽得很入神。雁子坐在雁先生腳邊，靜靜地看著他吹奏，然後在他收起雙簧管時離去。

這一天，野雁拍打著翅膀飛走時，落下幾根羽毛。雁先生撿起一根羽毛說：「這是給我的嗎？ 謝謝！」

他把羽毛放在口袋裡，直接去教學樓上課，然後去辦公室。他沒有在演奏會前換衣服，因為這是一場比較隨意的演奏會，不需要穿正式的表演服。

演奏會的時候，雁先生吹著、吹著，口袋裡掉出一根野雁羽毛，正好落在吹長笛的維多利亞腳邊。大家都當沒這回事，順利地把樂曲奏完，迎來熱烈的掌聲。

雁先生等大家向觀眾鞠躬謝幕之後，悄悄把羽毛撿起來，放回口袋。這一舉一動，都被他旁邊的維多利亞看見了。

「那是什麼？」維多利亞等大家都回到後台之後，好奇地湊過來問雁先生。維多利亞經常在樹林裡聽雲雀唱歌，喜歡跟雲雀說話，大家也都不知道。

雁先生把手插進口袋，笑著對維多利亞說：「如果你想知道，和我一起吃晚飯吧！我慢慢告訴你。」