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娃娃屋（五）

韓秀

瓊笑了：「我也愛吃湯麵，您上網點菜，我騎車去取。是不是四個街口那家Kim越菜館？」

亨利喜出望外：「就是Kim，實在不好意思，麻煩你跑一趟。你為什麼不開車去呢？你會開車吧？」

瓊回答說：「每一輛車都不一樣，我需要先熟悉一下這部吉普，然後才能開車上路。今天我就騎車好了，這麼近……」

亨利搓著手，開心地坐在電腦前，頭也不回地問道：「你喜歡春捲還是夏捲？」

瓊回答：「夏捲好，春捲太油。」

亨利一邊敲鍵，一邊說：「……我也是。Kim說十分鐘就好……」

瓊不再多說，直奔車庫將腳踏車推了出來。按鍵關好車庫門，戴上口罩、安全帽，快速離開圓環，直奔Kim越菜館。

這家店裡已經開放堂食，店堂裡疏疏落落坐著四桌食客。看到瓊進門，老闆娘滿臉喜容，提著一個塑膠袋迎了上來：「娃娃屋點的菜，帳已經付過了。問候亨利，謝謝他，給了這麼好的小費，謝謝啊，這麼難熬的日子……」老闆娘雙手合十，一直送出門來。

瓊提著食物進得門來，看到亨利端端正正坐在餐桌旁，一隻手杖掛在餐椅的扶手上，正眼巴巴地望著她。她趕緊打開袋子，發現湯與麵分裝在盒子裡，於是開啟碗櫥，捧出湯碗，快速將湯盛放在湯碗裡，放進微波爐加熱，順勢在餐桌上鋪餐墊。

湯熱了，將麵、肉、魚丸、青蔥之類放進熱湯裡，端上九層塔和豆芽菜，以及另外放在小盒裡的夏捲和蘸料。亨利微笑看著忙碌的瓊，並不動筷子。

瓊驚訝道：「趁熱吃，您等什麼？」

亨利微笑：「等你忙完，一道吃。」

很快，一切就緒。亨利低下頭深吸一口湯麵的熱氣，這才熟練地拿起筷子挑起幾根麵來，送進口中。（五）

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