徐至宏／圖

第二天，我準備乘坐下午一點鐘的火車離開。時間還很充裕，我把行李寄放在前檯，打算散散步，到處逛逛，吃了午飯再走。我喜歡緩緩在街上行走，慢慢地用餐，花一天的時間做一兩件簡單的事情。在布拉特爾伯勒，我可以這樣做而不顯得另類。

我走到一家咖啡 館，看見窗戶破了一個洞，裡面居然還有人在喝咖啡。從那個碎得有點好看的玻璃窗看進去，還頗有詩意的，有點像戰爭期間在轟炸下保持鎮定的人，在一杯咖啡的時間裡，全神貫注地感受眨眼的瞬間。

咖啡館外面有個警察 在寫紀錄，說玻璃窗是昨晚被砸的。我這才想起，晚上在房間裡，似乎聽到摩托車隊飆過去，還有一些喧嘩聲。這裡畢竟不是人煙稀少的農村。

看看沉著地喝著咖啡的顧客，再看看笑咪咪的警察，好像整件事情就像一個笑話，並沒有人太當真。我也笑笑，繼續緩慢地前行。這一路上，我經過法院、郵局、商會、教堂、公園，全都在一條街上。這給我一種強烈的滿足感，覺得所有的需求都得到了照應。

我在地圖上發現一棟被列為文物的歷史建築，離旅館 不遠，就索性去看看。那是一個1890年代建的房子，當時布拉特爾伯勒正在逐漸繁榮，這個房子的所在地是當時主街上最北的位置。

我走了不過十五分鐘，就到了那棟老房子，可見一個世紀前的布拉特爾伯勒有多小。老房子現在大概有人住吧，看樣子不能進去參觀。不過在外面觀望一下，也是一種享受，幻想自己在十九世紀的小鎮上，正要拜訪屋子裡的人。

這個房子叫「亞瑟和艾瑪‧懷亞特之家」，懷亞特大概是他的第一個主人吧！這是當時美國東北部新英格蘭地區流行的瓦式建築，一片片瓦整齊地排列、重疊，將空間打包起來，成為某些人的居住場所。

「早安！懷亞特夫人。」

「早安！懷亞特先生。」

我似乎聽到亞瑟和艾瑪招呼彼此的聲音。要是他們還在，說不定會拉開窗簾，向我招手呢！我愉快地往回走，再次經過法院、郵局、商會、教堂、公園，又一次體會滿足感。

當我回到旅館的時候，旅館對面的亞洲餐廳開始營業了，我成為當天的第一個顧客。老闆是個韓國太太，親切地跟我打招呼，過來和我熱情地聊天。

我點完菜之後，表示很開心能在布拉特爾伯勒吃到壽司、泡菜、餃子和味噌湯，並問起她在布拉特爾伯勒開餐館的緣分從何而來。

「我和老公以前在巴爾的摩開了一家餐館，那裡治安不好，我們的餐館經常遭到破壞，車也不斷遭竊。最後連保險都買不到了，保險公司怕賠錢。」

算一算，那大概是三、四十年前吧，？當時的美國整個狀況都不太好。

「我跟我老公說，我們必須搬家。」

「那怎麼決定來佛蒙特呢？」

「當時我有個朋友住在布拉特爾伯勒，她建議我搬過來。我們就這樣在這裡定居了，安家立業，把三個孩子撫養長大。這裡的人很友善，所有的顧客都是我的朋友。」

我可以感受到老闆的快樂。她說，她的女兒住在紐約，今天回去。那就和我同一班火車啦！我覺得全世界的人都是朋友，只是沒有相遇，尚未互相理解而已。

用完午餐後，我回旅館取行李，瑪姬又在大廳，活潑友善地對我搖尾巴。我蹲下來摸摸牠，牠立刻躺下翻出肚子。瑪姬不在地圖上，對我來說，卻是布拉特爾伯勒難忘的景點。

前檯的工作人員拒絕我的小費，把我存放的行李還給我，禮貌地向我做了「合十」的手勢，祝我一路順風。瑪姬再次跟著我，照樣在門口止步，不走出旅館。我告別了布拉特爾伯勒，卻沒有告別瑪姬。

回到紐約後，每當我在街上看到西高地㹴犬，都會讓我想起瑪姬。我會等主人走過之後，偷偷叫牠「瑪姬」。我不知道自己還會不會去布拉特爾伯勒，不過要是在不太遠的將來再去，我一定要看看拉奇斯旅館還在不在，進去問候一聲：「哈囉！瑪姬！」（下）