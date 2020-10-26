那不是你嗎？張奶奶？那就是你啊！你跟老董好上了，你還不承認！

「那不是我！」

「不是你，那是誰？

「我怎麼知道是誰！我是清明以後，才搬進來住的。」

「清明以後搬進來的，就不可能跟老董好了？」

張奶奶百口莫辯。她自己其實也挺喜歡老董的。每一次這個名字從她嘴唇上滾過，她心裡都有一陣舒心的安慰。這一點，她跟其他的粉絲老太太們相同。但是她們不這樣認為，她們要跟她分別開來。

比如老董過生日，大家湊份子到外面訂蛋糕、叫牛肉鍋貼外賣，那麼張奶奶必須單獨點，不許跟她們合在一起。生日卡也得單獨買，不許跟她們合簽同一張。

這件事張奶奶跟揚子每次提起，都眼淚汪汪。揚子瞇著眼睛，面前不遠處是張奶奶臉的輪廓，稜角分明的瘦臉，含淚的聲音，她不知道怎麼安慰閨蜜。

最後她問：「老董真的那麼有派帥氣嗎？除非貼到臉上，我看不清欸。」

「你還想貼到臉上！我幫他改了一件夾克，就搞成這樣。」張奶奶氣得笑出聲來。說完她嘆口氣，接著說：「老董的女兒也不是省油的燈，喜歡來事。她現在每次來看她爸爸，見到我都是吹鬍子瞪眼的，也不知道她聽到什麼閒話。」

「老董的女兒就是那個民政局的小組長？」

「對！她認識好多人，南京城南沒有她不認識的。」

老董的女兒小董對徐總治理下的老人公寓印象很好，照顧她爸爸的護工勤奮肯幹，廁所打掃得乾乾淨淨，食堂的菜也不錯，至少打到老董碗裡的那份質量上乘，肉的分量很足。老董入住後很快調到三樓一間最大的單人間，朝南。老董的入住費卻從來沒有漲過。（一六）