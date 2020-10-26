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拜師學藝（七）

草白

奶奶轉眼望向廚師，那個滿面紅光的中年男人，紅白喜事上的主廚，此刻正全神貫注地對著那條鯉魚下箸──奶奶張了張嘴巴，似乎魚身上的刺正卡在她的喉嚨口。不得不說，這一桌子菜燒得真好，色香味都全了。

奶奶的目光終於掃到角落裡米亞的爺爺身上，後者正按照她的吩咐，低著頭、一聲不吭地咀嚼著。未來得及剔盡的魚肉骨頭堆積如山，還要往嘴裡塞一塊魚肉。她忽然感到惱火，他們都在吃吃吃，只有她什麼味道也沒嘗到。

米亞看到奶奶也動起了筷子。

除了奶奶和岳叔叔，所有人都在奮力消滅眼前的食物，可那些食物似乎不見明顯減少。他們只能消滅很少一部分，他們怎麼也吃不完它們。因此，他們陷在「吃」這個單調至極的動作裡，不斷把它重複進行下去。可誰都在暗暗地希望，那種飽腹感來得遲一些，再遲一些，好讓自己吃得更多一些。畢竟，那種由飢餓到漸趨飽脹的過程，實在太迷人了。

米亞餓得更厲害了。

有人發出一聲響亮的飽嗝，那是爺爺──可米亞看見爺爺還在往嘴裡塞東西，一顆油炸肉圓、一塊油汪汪的肥肉，爺爺總能給它們找到合適的去處。直到接二連三的飽嗝不斷響起，爺爺不得不擱下筷子。

他慢吞吞、有些不情願地把筷子擱在碗上，似乎在期待幾分鐘之後捲土重來。但誰都知道，一旦擱下筷子，就再也撿不起來了。

雕花師傅是最後一個擱下筷子的人。

他說了一句話。他是對著那個廚師說的。他抹了抹嘴巴，說自己從來沒有吃過那麼好吃的東西，簡直太美味了。廚師審慎地點了點頭，沒有接話。（七）

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