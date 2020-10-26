亨利指點她，有空的時候，找齊材料，如有短缺，寫下來，「我馬上補進。」

瓊好奇心大起，遂問那樣的專門店在哪裡。

「阿姆斯特丹。」亨利回答，轉頭看自己的電腦，忙他的事情，竟然還送了一句話給瓊：「你找材料的時候，樓上的桌子都可以用。惟獨一張白色的桌子，請空著，它有特別用途。」

對照著紙樣和電腦指示，心中有了計畫，按圖索驥，如入寶山，瓊忙得十分起勁。她選了一張桌子，擺放她自己的第一個娃娃所需要的一切材料。她看到了一扇大窗下面那張白色的金屬桌子，上面有一個可以移動的圓盤，納悶著不知那是什麼。但她謹記亨利的話，讓那桌子空著，不放任何東西。

有人敲敲敞開的門，一張戴著黑色口罩的臉，棒球帽和口罩之間的眼睛裡滿是笑意。

來人說他是湯姆，他用戴著手套的手遞過紙袋：「午餐，裡面有菜單，明天要吃什麼，給我打電話。」然後就消失不見了。

紙袋裡，一個熱呼呼的帕尼尼火腿起司三明治、一盒水果沙拉、一瓶水。

瓊沒有下樓，一邊吃午餐，一邊瀏覽菜單。整個下午，專心完成另外一個半成品。四點多鐘的時候，她捧著兩個米色的禮盒下樓，裡面是一個披著婚紗的娃娃，配件則是好幾套小禮服以及配套的緞面鞋子與帽子。禮盒上面放著她的小記事本，有六個項目，需要補充。

亨利的高興是那樣明顯，將瓊的補貨條目登記在電腦裡，跟UPS的駕駛先生寒暄了好一陣子，送走了這一個娃娃。

然後，他轉身面對瓊，亨利的臉上浮起一絲惆悵。他想了一會兒之後，謹慎地開口：「我真想吃一碗越南 湯麵，可是，那家店不送菜，要客人上門去取。這不是你的工作，我不能麻煩你……」（四）